Vòng 25 V-League: Mưa trời và mưa gôn trên sân Long An

Chiều 11-9, các vòng đấu áp chót diễn ra, có những đội đã an bài với số phận nhưng vẫn có ảnh hưởng trực tiếp lên các đội tranh ngôi vô địch. Điển hình như sân Long An, chủ nhà tiếp Hải Phòng, một trận đấu rất quan trọng cho đội khách.



Hải Phòng (vàng) thắng trên sân Long An nhưng Hà Nội T&T cũng thắng Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả.

Long An đã an bài ở vị trí đá play off (thứ 13) để chuẩn bị đá play off với đội hạng nhất Viettel để tranh suất trụ lại V-League. Tuy nhiên, Long An lại có vai trò phán quyết đến số phận đội Hải Phòng đang nằm ở nhóm đầu bảng (44 điểm). Thế nhưng hầu như Hải Phòng đã chẳng gặp sự kháng cự nào từ chủ nhà Long An.



Trời mưa nặng hạt trước và trong suốt hiệp 1, các khán đài B, C, D rất vắng khán giả trừ một nhóm vài chục khán giả Hải Phòng ở khu vực khán đài D. Trận đấu diễn ra thật buồn bã. Có lẽ tâm lý của người hâm mộ Long An là đội nhà đã an bài ở vị trí 13 dù thắng hay thua nên họ không đến sân trong một chiều mưa buồn bã.

Vào trận thì chỉ trong vòng 27 phút, Hải Phòng đã ghi liền ba bàn mà hầu như không có sự kháng cự đáng kể nào từ chủ nhà Long An. Bình thường nếu vùng lên đá thì Long An không phải là một đối thủ… dễ xơi đến thế. Song có lẽ đã “cạn lửa” chiến đấu nên các học trò của HLV Ngô Quang Sang thua quá chóng vánh.

Trong vòng 14 phút, Đình Bảo đã hoàn thành cú đúp. Ở phút 24, cũng với pha đột phá ở cánh trái, nếu Đình Bảo tự tin hơn dấn thêm ít nhịp nữa để dứt điểm thì có lẽ đã hoàn thành cú hat trick trong vòng 24 phút rồi. Phía trước còn trống nhưng Bảo quá vội nửa sút nửa chuyền, bóng bay cắt mặt cầu môn nhưng hai đồng đội của Bảo là Văn Thắng và Fagan cũng quá bất ngờ không tận dụng được cơ hội ghi bàn gia tăng các biệt.

… Tuy nhiên, ba phút sau thì Fagan đã nâng lên 3-0 cho Hải Phòng. Hai phút sau Long An có bàn rút ngắn từ chấm 11 m do một cầu thủ hậu vệ Hải Phòng phạm lỗi với cầu thủ Long An. Trên chấm 11 m Thanh An đã ghi bàn cho chủ nhà rút ngắn 1-3.

Tuy nhiên, sang hiệp 2 Fagan hoàn thành cú đúp còn Đình Bảo hoàn thành hat trick ở phút 71 và 74 nâng tỉ số lên 5-1.

Phút 81, Thanh An cũng hoàn thành cú đúp cho mình giúp Long An rút ngắn 2-5, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thắng trận này, cuộc đua danh hiệu vô địch V-League của Hải Phòng với các đội bóng khác sẽ rất gay cấn ở vòng cuối cùng.