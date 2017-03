Vòng 4 Toyota V-League: Hà Nội T&T lại sập bẫy

Trận thua 0-1 chiều qua trước Sanna Khánh Hòa là lần thứ ba bại trận của Hà Nội T&T. Trên sân Nha Trang, đội khách với trạng thái nôn nóng đã bị sập bẫy học trò HLV Võ đình Tân ở phút 11 để Viết Đàn mở tỉ số cho chủ nhà.

Sanna Khánh Hòa chọn lối chơi đủng đỉnh, chậm mà chắc đã hóa giải tất cả pha hãm thành của đối phương. Thực tế Hà Nội T&T cũng tạo ra cơ hội tốt nhưng chân sút Hoàng Vũ Samson mùa này quá vô duyên với cơ hội trước cầu môn.

Đã thế phút cuối tuyển thủ Văn Quyết còn bị chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau khi phản ứng vì không được hưởng phạt đền đã xô ngã trọng tài Công Khanh.

Trong khi đó sân Cẩm Phả là cơn mưa gôn với cuộc rượt đuổi tỉ số gay cấn giữa đội đầu bảng Thanh Hóa và chủ nhà Than Quảng Ninh vừa háo hức làm lễ ra mắt Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng. Than Quang Ninh thua 2-4 vì quá non trước các học trò HLV Lê Thụy Hải đang nhắm đến ngôi vô địch mùa này.

Trong khi đó Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với trận thắng thứ tư liên tiếp trên sân QNK Quảng Nam với bàn thắng duy nhất của Fagan ở phút 64.

Chiều nay sẽ diễn ra các trận còn lại của vòng 4 gồm Hà Nội - SHB Đà Nẵng (VTV6 trực tiếp 17 giờ), Đồng Tháp - HA Gia Lai (VTC3 trực tiếp 16 giờ 30) và Cần Thơ - Long An (BĐTV trực tiếp 17 giờ).