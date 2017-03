Vòng 4 V-League: Ăn thua đủ

Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tháp (VTC7 trực tiếp 16 giờ) Đội khách mất quá nhiều nhân vật từng làm nên cú địa chấn thắng HAGL 3-0 trên sân Pleiku. Những cựu binh Đồng Tháp như Việt Cường, Văn Pho, Quý Sửu đã bị chủ nhà tung tiền “bắt”. Đồng Tháp đi sân khách luôn tìm sự an toàn và chơi thứ bóng đá rình rập. Họ chỉ thắng khi HAGL chủ quan khinh địch nhưng chiều nay sẽ khó có cửa để đội khách giữ mình. Hòa Phát Hà Nội - Hà Nội ACB (VTC3, VCTV trực tiếp 16 giờ ) Trận derby Hà Nội, HLV Nguyễn Thành Vinh khuyết hai con át chủ bài Timothy và Ngọc Tú do thẻ phạt nhưng lực lượng còn lại vẫn nhỉnh hơn đồng hương. Hà Nội ACB là đội duy nhất chơi ba trận toàn thua, nằm dưới đáy bảng. Khả năng Hòa Phát Hà Nội thắng rất lớn. Đà Nẵng - Ninh Bình (16 giờ) Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này cũng là dịp gặp gỡ của những người quen trên đội tuyển quốc gia. Có thể tạo sự cân bằng giữa Minh Phương, Thanh Hưng với đội khách có Việt Thắng, Như Thành nhưng chủ sân Chi Lăng có nhiều vệ tinh khác hay hơn. Một trận thua nữa, không biết số phận của HLV Nguyễn Văn Sĩ sẽ ra sao. Đồng Tâm Long An - XM Hải Phòng (VTV3 trực tiếp 16 giờ) Dễ thấy một điểm chung của hai đội bóng có tiếng một thời không còn mạnh chi đã bão hòa tham vọng. Họ đều nằm giữa bảng xếp hạng với cùng một trận thắng, một hòa và một thua. Khách có dàn ngoại binh trội hơn nhưng nội binh kém hơn Hải Phòng. Đồng Tâm Long An khó cầm hòa chủ sân Lạch Tray dù học trò Vương Tiến Dũng đã yếu đi rất nhiều. GH – TT