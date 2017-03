Vòng 4 V-League: Khát thắng!

Đây là trận đấu được chờ đợi nhất của vòng 4 V-League khi người cũ Lê Thụy Hải tái xuất với đội bóng cũ B. Bình Dương đến làm khách ở một đội bóng cũ khác là Thanh Hóa. Cuộc trở về của ông Hải lần này mang một sứ mệnh lớn lao là giúp B. Bình Dương có chiến thắng đầu tay để đào thoát khỏi vị trí áp chót bảng quen thuộc. Ngược lại, Thanh Hóa dưới tay của HLV Mai Đức Chung thật bất ngờ leo lên đầu bảng V-League.

Rất khó cho B. Bình Dương.

HA Gia Lai - SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 16 giờ)

Sau hai trận ra quân, HA Gia Lai mới chỉ có 1 điểm và xếp chót bảng. Bên kia chiến tuyến, SL Nghệ An rất thận trọng với tính toán đường dài mà HLV Nguyễn Hữu Thắng thường lo lắng về sự mất cân đối của đội hình chính thức và dự bị, giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đã thế, ngoại binh của SL Nghệ An vẫn chưa cho thấy sự hòa hợp lớn với đồng đội và thích nghi với giải đấu. Năm ngoái, SL Nghệ An từng ngã ngựa trên phố núi và lần này họ chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tái đấu này khi ra sân tập từ mùng 2 tết nhằm phục thù chủ sân Pleiku. Cả hai vừa tôn trọng vừa ngán nhau nên trận đấu dễ hòa.

Các trận còn lại gồm Hải Phòng - An Giang (17 giờ); Than Quảng Ninh - ĐT Long An (BĐTV trực tiếp 15 giờ); V. Ninh Bình - SHB Đà Nẵng (16 giờ).

ĐĂNG HUY