Vòng 5 V-League: Công Phượng và đồng đội dưới 2 màu áo

Than Quảng Ninh sa sút Ít người ngờ ứng cử viên vô địch Than Quảng Ninh lại có khởi đầu V-League nặng nhọc đến thế sau bốn trận chỉ thắng một, thua ba. HLV Phan Thanh Hùng lý giải sự không may của đội bóng khi có nhiều vị trí chấn thương chưa kịp hồi phục khiến đội hình của họ phải chắp vá. Tuy nhiên, ông Hùng không lo lắng vì đường còn dài và vẫn giữ nguyên tham vọng nằm trong tốp đầu V-League cuối mùa. Than Quảng Ninh chiều 12-2 sẽ làm khách Sanna Khánh Hòa (VPF trực tiếp 17 giờ), không dễ chơi trước một đối thủ trẻ trung nhưng thầy trò Phan Thanh Hùng hứa hẹn sẽ không để mất điểm. Trận đấu muộn còn lại: SL Nghệ An - Quảng Nam (BĐTV trực tiếp 16 giờ 30).