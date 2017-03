Vòng 5 V-League: Những người khốn khổ

Các trận đấu khác - NaviBank Sài Gòn - Đồng Tháp (HTV2 trực tiếp 17 giờ): Hai trận trên sân nhà Thống Nhất, thầy trò Vũ Quang Bảo chưa hề biết chiến thắng. Họ mang tên mới nhưng lối chơi không mới, lại còn mất đi nhiều trụ cột. Đội khách Đồng Tháp muốn thắng NaviBank Sài Gòn là khó, lấy một điểm thì trong lòng bàn tay. - Hải Phòng - Đồng Tâm Long An (VTV3 trực tiếp 16 giờ): Chủ nhà chỉ cần ổn định tổ chức thì sân Lạch Tray luôn luôn đi dễ khó về. Điều may mắn cho HLV Vương Tiến Dũng là có nhiều cầu thủ giỏi và đấy cũng là cái khó, vì chẳng ai chịu ai. Ngược lại, cầu thủ Gạch có thể kém hơn nhưng họ lại biết chơi vì nhau. Nếu chỉ xét về khía cạnh chuyên môn, Gạch dễ vỡ hơn. - Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An (VCTV trực tiếp 16 giờ): Cuộc đối đầu này sẽ rất căng vì cầu thủ hai đội đều không ngần ngại đá rát nhau. Khách yếu thế hơn về nhân lực thì có một điểm trên sân Nha Trang đã là hay.