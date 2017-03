Vòng 7 Toyota V-League: Hạnh phúc của CLB Sài Gòn

Hà Nội T&T thắng trận thứ hai Chơi bóng dưới cái nắng nóng cháy da miền Tây không phải là một điều dễ chịu với đội khách Hà Nội T&T. Thế nhưng các học trò ông Chu Đình Nghiêm vẫn làm nên một cơn mưa gôn 5-2 vào lưới chủ nhà Đồng Tháp. Ở hiệp 1, Hùng Dũng và Gonzalo ghi hai bàn cho Hà Nội T&T. 45 phút tiếp theo là màn độc diễn của Hoàng Vũ Samson với cú hat trick. Hai bàn gỡ của Đồng Tháp đều nhờ công Samson. Trận đấu muộn nhất vòng 7 vào hôm nay (25-4), SHB Đà Nẵng sẽ tiếp B. Bình Dương (VTV6 trực tiếp 17 giờ). + Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (21 điểm); 2. Cần Thơ (12 điểm); 3. Thanh Hóa (12 điểm); 4. SHB Đà Nẵng (12 điểm); 5. Sài Gòn (11 điểm); 6. B. Bình Dương (10 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (10 điểm); 8. HA Gia Lai (8 điểm); 9. SL Nghệ An (8 điểm); 10. Hà Nội T&T (7 điểm); 11. Than Quảng Ninh (7 điểm); 12. QNK Quảng Nam (6 điểm); 13. Long An (4 điểm); 14. Đồng Tháp (3 điểm). TT