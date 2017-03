Vòng 7 V-League: K. Kiên Giang có chủ mới

Ông Võ Quốc Thắng: “Kiên Long không điều hành CLB”

Ông Thắng cho biết việc mình lên làm chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long không gây ảnh hưởng đến đội bóng vì không tham gia điều hành. “Kienlong Bank chỉ tài trợ cho CLB và không can thiệp bất cứ vấn đề chuyên môn” - ông Thắng tiết lộ - “Theo như phân tích của chuyên gia Tanabe, mỗi CLB cần có 5-7 nhà tài trợ chung tay để tạo nền móng vững chắc hơn chứ không phải như hiện tại hầu như mỗi CLB chỉ có một nhà tài trợ. Tôi còn dự tính mùa sau sẽ giao hẳn CLB ĐT Long An cho anh Võ Thành Nhiệm (hiện là giám đốc điều hành) và đội bóng sẽ lấy tên Long An mà không gắn thương hiệu nào, nhằm kêu gọi thêm nhiều gói tài trợ khác cho CLB”.