Vòng 7 V-League: Thua trước khi đá play off

Trận đấu sớm này nhằm để Hà Nội T&T có thời gian để chuẩn bị tiếp đội Persib Bandung vào ngày 10-2 trong khuôn khổ vòng play off thứ nhất AFC Champions League 2015.

Dù HLV Phan Thanh Hùng tung ra sân với thành phần mạnh nhất như Văn Quyết, Thành Lương, Gonzalo, Văn Biển, Hồng Việt… nhưng Hà Nội T&T vẫn không thể tìm nổi bàn thắng trước sức trẻ SL Nghệ An chơi một trận rất hay và đầy quyết tâm. Về mặt con người thì lực lượng của đội khách vẫn nhỉnh hơn với dàn cầu thủ già dặn kinh nghiệm, tuy nhiên dường như yếu tố… máu me, khao khát trong dàn cầu thủ gồm nhiều tuyển thủ này của Hà Nội T&T không còn nhiều. Ngược lại, dàn cầu thủ trẻ của SL Nghệ An như Quang Tình, Phi Sơn… chơi rất quyết tâm.

Ngay phút 13 chủ nhà đã có bàn thắng sớm từ sai lầm chần chừ trong pha cản bóng của Văn Biển ngay trong vùng cấm trực diện cầu môn Hồng Sơn, Abu Bakar của SL Nghệ An đã dễ dàng tung cú sút sệt dù Hồng Sơn ngả người chạm bóng nhưng không thể cản nổi bóng bay vào lưới. Thua bàn, phút 58 Hà Nội T&T lại mất người do Gonzalo bị thẻ đỏ. Khi trận đấu tiến đến những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ ba thì Hà Nội T&T tràn lên bất ngờ bị SL Nghệ An… hồi mã thương, Quang Tình băng nhanh xuống đón cú phá bóng lên của Phi Sơn rồi đi bóng qua luôn thủ môn Hồng Sơn đưa bóng vào lưới trống ấn định tỉ số 2-0.

TẤN PHƯỚC