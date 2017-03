Vòng 8 V-League Kèo dưới thắng đậm

Ngược dòng Các trận đấu sớm vòng 8 đều là những cuộc lội dòng nước ngược lấy điểm của các đội chủ nhà. Kịch tính nhất là HA Gia Lai sau khi bị SL Nghệ An dẫn ở hiệp 1 do công của Hector đã gia tăng sức ép rồi hai lần chọc thủng lưới khách từ tình huống cố định. Đầu tiên là Hoàng Thiên hiếm hoi đá thay Evaldo san bằng 1-1 sau một cú sút phạt đẹp và mãi đến phút 90+2, Hữu Long ấn định 2-1 từ pha phạt góc. Đây cũng là trận thua đầu tiên của SL Nghệ An từ đầu giải sau chuỗi bảy trận có sáu thắng và một hòa. Tương tự, V. Hải Phòng ở thế làm khách vẫn được đánh giá cao hơn Đồng Nai và ghi hai bàn trước lại để chủ nhà ngược dòng lấy lại 1 điểm. Tiếc nhất là ĐT Long An chơi trên sân Kiên Giang hai lần dẫn bàn lại để bắt kịp và bị ấn định 3-2. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của K. Kiên Giang sau sáu trận chỉ toàn hòa và thua. __________________________________ Bảng xếp hạng: 1. SL Nghệ An (19 điểm); 2. HA Gia Lai (16 điểm); 3. V. Hải Phòng (11 điểm); 4. Đồng Nai (11 điểm); 5. Hà Nội T&T (10 điểm); 6. SHB Đà Nẵng (10 điểm); 7. Thanh Hóa (10 điểm); 8. V. Ninh Bình (9 điểm); 9. XMXT Sài Gòn (7 điểm); 10. ĐT Long An (7 điểm); 11. K. Kiên Giang (5 điểm); 12. B. Bình Dương (4 điểm).