Vòng 8 V-League: Trật tự đang lặp lại

Vòng 8 SHB Đà Nẵng nghỉ thi đấu trong khi hai cặp đấu có đội Hà Nội T&T và V. Ninh Bình vừa dự AFC Cup nên chưa ra sân. Bảng xếp hạng có chút xáo trộn nhưng một số đội chưa đá đủ tám trận nên khó có thể xác định sự vươn lên của ba đội giành chiến thắng ở vòng này. Bảng xếp hạng tạm thời như sau: 1. Thanh Hóa (bảy trận): 19 điểm; 2. Than Quảng Ninh: 14 điểm; 3. Hải Phòng: 12 điểm; 4. B. Bình Dương (bảy trận): 11 điểm; 5. HA Gia Lai (bảy trận): 11 điểm; 6. Quảng Nam (bảy trận): 10 điểm; 7. Hà Nội T&T (năm trận): 9 điểm; 8. SL Nghệ An (sáu trận): 9 điểm; 9. SHB Đà Nẵng (bảy trận): 9 điểm; 10. Đồng Nai (bảy trận): 7 điểm; 11. V. Ninh Bình (sáu trận): 6 điểm; 12. ĐT Long An: 4 điểm; 13. HV An Giang (bảy trận): 1 điểm.