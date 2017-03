Vòng chung kết Euro 2016: Điểm binh khi giờ G khóa sổ

• Pháp: HLV Deschamps vào giờ chót đã loại hai hậu vệ Varane, Mathieu và tiền vệ Diarra do còn chấn thương. Thay vào đó là Schneiderlin (MU), Rami (Sevilla), Umtiti (Lyon). Ông cũng không gọi lại tiền vệ Sakho dù cầu thủ này vừa mãn hạn án treo giò do dính doping.

• Tây Ban Nha: HLV Del Bosque bất ngờ khi loại tiền vệ Saul Niguez đã chơi rất tốt cho Atletico Madrid tranh Champions League vừa rồi cùng với Isco của Real Madrid. Thay vào đó là Vasquez (Real) đồng thời chọn Bellerin (Arsenal) thế chỗ Carvajal vừa bị chấn thương. Như vậy là không có cửa cho Diego Costa, Mata và Carzola dự Euro.

• Đức: Tiền đạo Reus (Dortmund) bị rớt khỏi danh sách cuối cùng của HLV Loew cùng tiền vệ Bellarabi (Bayer Leverkusen) vì thể lực không bảo đảm. Thành phần nhà vô địch Bayern Munich nay chỉ còn năm cầu thủ gồm thủ môn Neuer, Gotze, Muller, Boateng, Kimmich.

• Ý: HLV Conte loại bảy vị trí trong đội hình chuẩn bị trong đó có Jorghinho, Bonaventura song vẫn giữ lại De Rossi (AS Roma), Thiago Motta (Paris St Germain) dù hai cầu thủ này chưa hoàn toàn hồi phục. Bộ tứ phòng ngự gồm thủ môn Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci của Juventus do chính ông xây dựng trước kia vẫn được duy trì. Riêng ba cựu binh Verratti, Montolivo, Marchisio mất suất do chấn thương. Ý vẫn không cho thấy sáng sủa ở hàng công mà chỉ tập trung sức mạnh vào phòng ngự.

• Anh: Drinkwater, Delph, Towsend chơi rất hay ở Premier League không có suất do chấn thương. Trong khi đó Sturridge (Liverpool) vừa kịp bình phục sẽ là ưu tiên số 1 đá cặp với mũi nhọn trẻ Rashford (MU) trên hàng công.

• Bỉ: HLV Wilmots nắm trong tay toàn những ngôi sao tấn công ở giải Anh như Lukaku (Everton), Benteke, Origi (Liverpool), De Bruyne (Man. City), Hazard (Chelsea), Fellaini (MU) ngang bằng với đội Hungary đem đến tới sáu tiền đạo. Công rất mạnh nhưng hàng thủ là lỗ hổng lớn của Bỉ khi vắng đội trưởng Kompany.

• Bồ Đào Nha: HLV Santos chủ yếu tập trung quanh các gương mặt cũ gồm Ronaldo, Pepe (Real Madrid), Nani (Fenerbahce), Quaresma (Besiktas), Carvalho, Moutinho (Monaco)… Một đội hình bị xem là lão hóa và khó có khả năng tiến sâu.