Vòng chung kết U-23 châu Á: ‘Nóng’ tại Qatar

Làm sao trị dứt bệnh… than cho U-23 Việt Nam? Các đoàn thể thao Việt Nam hay có thói quen kêu ca khi đi thi đấu quốc tế… Và đội U-23 Việt Nam sang Qatar cũng không tránh khỏi căn bệnh… than. Nào là lệch múi giờ, nào là thức ăn đất nước Hồi giáo không hợp khẩu vị, nào là mất ngủ… Việt Nam ở vùng nhiệt đới sang Qatar là quá thuận lợi vì Qatar cũng nắng nóng. Những đội đến từ các quốc gia đang mùa đông rất lạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên… có thấy ai kêu ca gì đâu. Chuyện lệch múi giờ cũng thế. Cũng là châu Á chứ đâu phải châu Mỹ hay châu Âu lệch đến nửa ngày đâu mà cứ nghe than phiền. Rồi chuyện ăn uống, ẩm thực… ai cũng thế và cũng phải thích nghi chứ đâu phải chỉ mình ta. Thiết nghĩ đây là một thứ bệnh chung của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng. Như hồi dự SEA Games không có sự khác biệt về khí hậu thì kêu ca chuyện ăn uống hoặc phía bạn chơi khăm, gây khó dễ. Muốn thắng đối thủ hãy tập thắng mình trước đã và trước hết là thắng được bệnh… than, bệnh… kêu ca…