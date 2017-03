Vòng cuối lượt đi V-League: Tìm nhà vô địch nửa mùa

Các trận đấu khác Đồng Tâm Long An – NaviBank Sài Gòn (17 giờ): Cả hai bỗng dưng thân nhau ở hậu trường sau vụ NaviBank Sài Gòn xin Đồng Tâm Long An lấy về chân sút Văn Khải. Tuy nhiên, số phận của họ trên sàn đấu V-League là ngàn cân treo sợi tóc. Chủ nhà yếu so với chính mình vẫn mạnh hơn khách ở mọi tuyến. Thân kiểu gì thì chiều nay cũng phải tương tàn. Sông Lam Nghệ An – Vissai Ninh Bình (17 giờ): Khách đã vào guồng dưới thời Lê Thụy Hải sau những trận thắng ấn tượng. Họ nghiễm nhiên trở thành một thế lực mới đang lặng lẽ thách thức phần còn lại ở V-League. Tuy nhiên, để lấy 3 điểm trên sân Vinh không phải chuyện dễ dàng. Cửa hòa là rộng nhất. Thanh Hóa – Đồng Tháp (16 giờ): Cao Lãnh mới là thánh địa của Đồng Tháp từ những trận thắng như chẻ tre và ngược lại, họ làm khách rất kém với chỉ một hòa, một thắng, còn lại là thua. Chủ sân Thanh Hóa vắng Kankam và Anh Tuấn do thẻ phạt nhưng vẫn đủ sức để lấy ít nhất 1 điểm của đội khách. Khánh Hòa – Hòa Phát Hà Nội (VTCV trực tiếp lúc 16 giờ): Khát vọng chiến thắng của khách cao hơn vì chỉ một lần lỡ vận nữa, thầy trò Nguyễn Thành Vinh sẽ rơi xuống nhóm rớt hạng. Khách vắng Trần Lê Martin và Đình Hưng nhưng với tinh thần quyết chiến hơn sẽ dễ thắng hơn.