Vòng đấu cuối Toyota V-League 2016: Lập trình và nối mạng!

Lý thuyết có đến bốn đội bóng còn khả năng lên ngôi vua sau vòng đấu 26 chiều 18-9 nhưng thực tế cúp vô địch sẽ thuộc về Hà Nội T&T hoặc Hải Phòng do chia nhau hai vị trí dẫn đầu với cùng 47 điểm. Hai sân Lạch Tray và Hàng Đẫy chiều nay sẽ nối mạng với nhau từng giây diễn biến cho dù rất nhiều người tin cuộc chơi đã lập trình sẵn cho đội bóng nhà bầu Hiển.



Hà Nội T&T nhiều cơ hội vô địch nhất nếu giải quyết được đối thủ Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy và SL Nghệ An không buông quá lộ với cơn mưa gôn cho Hải Phòng. Ảnh: XUÂN HUY

Do hơn về hiệu số bàn thắng bại, Hà Nội T&T (+15) có nhiều cơ hội đăng quang nhất nếu thắng đội khách Thanh Hóa cách biệt một bàn và điều kiện nhỏ Hải Phòng (+12) thắng SL Nghệ An không quá bốn bàn. Tuy nhiên, chủ sân Lạch Tray vẫn rất háo hức với màn lội ngược dòng giờ chót khi một cầu thủ tuyên bố sẽ thắng đội bóng xứ Nghệ… 10-0. Bên cạnh đó, Hội CĐV Hải Phòng còn hô hào kéo nhau lên sân Hàng Đẫy cổ vũ cho Thanh Hóa không nhường nhịn Hà Nội T&T.

Niềm tin và cách cổ động của bóng đá Hải Phòng rất khí thế chứng tỏ khao khát một lần lên ngôi cháy bỏng. Bóng chưa lăn nhưng ai cũng tin chủ sân Lạch Tray không khó thắng SL Nghệ An (Thể thao TV trực tiếp) đã đánh rơi tham vọng trèo cao. Nó còn là sự chia sẻ tình nghĩa của làng bóng xứ Nghệ khi cung cấp cho Hải Phòng hơn nửa đội hình.

Hồi năm ngoái SL Nghệ An đã từng “thương” HA Gia Lai trong một trận cầu buông thả để cứu đội này mà nói như ông trưởng đoàn của đội là “cầu thủ họ có cái tình với nhau”. Một trận buông khá lộ nhưng ban tổ chức không thể bắt bẻ khi SL Nghệ An lấy lý do họ đã hết động cơ.

Dư luận nói rằng Hải Phòng sẽ thắng như một chương trình có sẵn. Vấn đề của SL Nghệ An là chịu để thua đậm (ít nhất bốn bàn) hay vẫn còn chút sĩ diện để giữ gìn hình ảnh và phó mặc cho Hải Phòng vào sự may rủi mà thôi.

Trong khi đó, chủ sân Hàng Đẫy cũng sắp sẵn sâm-banh chờ mở hội ăn mừng cho cả quá trình 10 năm khai sinh. Họ đang có nhiều lợi thế nhất để đăng quang do đội khách Thanh Hóa đã đánh mất mình từ lâu rồi (VTV6 trực tiếp).

Có thể Hà Nội T&T sẽ gặp nhiều khó khăn khi vắng quá nhiều át chủ bài như Văn Quyết, Thành Lương vì thẻ phạt hay Hoàng Vũ Samson chấn thương ngồi ngoài. Tuy nhiên, chỉ cần một lần thành công cũng đủ cho bữa tiệc mặn mà đội bóng của bầu Hiển nỗ lực vươn lên và qua mặt cả các đội bóng anh em thân thiết góp đến 16 điểm cho họ.