Vòng đấu cuối V-League 2015: Gánh nặng ngày cuối

Thanh Hóa tự rơi ra khỏi danh hiệu cao Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà đã khiến Thanh Hóa mất ngôi nhì bảng vào tay Hà Nội T&T và nhiều khả năng bị mất cả huy chương cuối mùa. Chiều nay, Thanh Hóa phải đá trên sân khách SHB Đà Nẵng khó chịu trong lúc Hải Phòng chơi ở sân nhà tiếp SL Nghệ An. Đặt trường hợp Thanh Hóa (43 điểm) trắng tay mà Hải Phòng (40 điểm) lấy 3 điểm thì bộ huy chương đồng sẽ thuộc về đội bóng đất Cảng. Cùng lúc, Hà Nội T&T có nội lực mạnh lại dễ thở hơn khi họ chỉ cần thắng trên sân ĐT Long An là chắc chắn giành ngôi á quân. Lịch đấu vòng cuối V-League đều diễn ra lúc 17 giờ: Đồng Tháp - B. Bình Dương (BTV2 trực tiếp), QNK Quảng Nam - Cần Thơ (VTC3 trực tiếp), Than Quảng Ninh - Đồng Nai (BĐTV trực tiếp), ĐT Long An - Hà Nội T&T (LA34 trực tiếp), Hải Phòng - SL Nghệ An, Sanna Khánh Hòa - HA Gia Lai, SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp).