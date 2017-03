Vòng đấu cuối V-League: Đón cúp trên phố núi

Bầu Thắng và chỉ tiêu tốp ba Đồng Tâm Long An sau lượt đi nằm ở nhóm nguy cơ rớt hạng bỗng trỗi dậy mạnh mẽ với 9 trận thắng, trong đó có 5 trận liên tiếp. Họ đang đứng thứ năm với 40 điểm, chỉ kém đội hạng nhì Hải Phòng 2 điểm và cửa tốp ba như chỉ tiêu lại mở ra cho đội bóng của bầu Thắng. Chiều nay, nếu thầy trò Ricardo thắng với điều kiện cả Hải Phòng, Đồng Tháp và Khánh Hòa thua hoặc hòa, Đồng Tâm Long An còn mơ luôn chức á quân. Các cầu thủ của bầu Thắng đang chơi rất hay và chỉ cần một chút may mắn nữa. l Các trận đấu đều diễn ra cùng lúc 15 giờ 30: Đồng Tháp - Thanh Hóa; Hòa Phát Hà Nội - Khánh Hòa; Nam Định - Đà Nẵng; Hải Phòng - Bình Dương (VTC3 trực tiếp); NaviBank Sài Gòn - Đồng Tâm Long An; Ninh Bình - Sông Lam Nghệ An. GH