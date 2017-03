Vòng đấu dễ có ‘biến’

Do thời tiết mưa bão nên trận đấu trên sân Cẩm Phả giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ dời từ ngày 30-7 sang 31-7. Lại cũng là trận đấu căng khi Than Quảng Ninh dù xếp vị trí thứ năm nhưng chỉ kém đội dẫn đầu Hải Phòng 6 điểm và cơ hội đua tranh ngôi đầu vẫn còn rất cao.

Dự kiến sẽ là một trận vô cùng khó khăn cho Hải Phòng. Trong khi đó nhà vô địch B. Bình Dương năm nay vẫn nuôi mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch nhưng xem ra đội có vẻ như hụt hơi khi rớt lại khá xa và chỉ mới có 24 điểm. Đã thế đội lại mất cầu thủ chủ lực Moses (muốn kết thúc hợp đồng sớm để sang Nga thi đấu) càng khiến họ thêm khó khăn. Trong khi đó SHB Đà Nẵng thì cờ đã đến tay dù họ đang là đội “lót sân” cho “người anh em” Hà Nội T&T nhắm đến chức vô địch để mừng sự kiện kỷ niệm thành lập doanh nghiệp.

Chính những mục tiêu trên mà vòng 18 rất dễ có “biến” nếu cuộc chơi sòng phẳng trên sân không được thực hiện nghiêm mà có tác động của “ngoại lực” hay “trợ lực”.

Cũng cần biết giai đoạn 1 V-League, Hải Phòng băng băng thoát đi với bảy trận thắng liên tiếp nhưng qua giai đoạn 2, thẻ phạt, chấn thương và những vấn đề của trọng tài khiến đội này yếu hẳn và bị các đội khác vừa hội đồng vừa níu áo.