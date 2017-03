Đồng Nai sang Bình Dương làm khách, XSKT Cần Thơ đến Long An thi đấu trước đội bóng mới thua tan nát ở Đà Nẵng, trong khi HA Gia Lai trên sân nhà tiếp đối thủ cứng cựa SL Nghệ An.

Trong số ba trận cầu đáng chú ý này thì hai trận diễn ra chiều 22-8 đó là HA Gia Lai - SL Nghệ An, ĐT Long An - XSKT Cần Thơ. Sau khi được bổ nhiệm ghế nóng thay thầy Giôm, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đưa lứa cầu thủ lớn tuổi hơn vào làm nòng cốt trong trận tiếp SL Nghệ An.

Thực chất thì cách “làm mới” của HLV Nguyễn Quốc Tuấn là ở liệu pháp tinh thần khi “Công Phượng và những người bạn” có dấu hiệu mệt mỏi vì áp lực lẫn… hết bài do bị các đối thủ lại săm soi quá nhiều.

Nếu như SL Nghệ An mà quyết lấy trọn 3 điểm trên phố núi thì rất căng cho thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn vì thực lực của SL Nghệ An rất mạnh và bản lĩnh. Cái chính là các học trò của HLV Ngô Quang Trường thể hiện ra sao mà thôi.

Sau những trận cầu lạ như B. Bình Dương thua HA Gia Lai, Cần Thơ thắng Hải Phòng và Đồng Nai “làm gỏi” FLC Thanh Hóa thì cực dưới bảng xếp hạng giờ luôn chứa những ẩn số bất ngờ từ thái độ của các đội kèo trên đã đủ điểm.

Một vòng đấu nối mạng mà nói như nhiều nhà bình luận là nếu HA Gia Lai thắng thì có thể các đội cạnh tranh trực tiếp với HA Gia Lai cũng sẽ thắng (!?).

Lạ lùng bóng đá nối mạng.

TẤN PHƯỚC