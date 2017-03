Vòng loại Euro 2016: Thêm Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đoạt vé

Thắng dễ đối thủ yếu nhất bảng Luxemburg 4-0 trên sân nhà giúp Tây Ban Nha hơn hai đội xếp nhì là Slovakia và Ukraine 5 điểm.

HLV Del Bosque ở tuổi 64 có thể xoa tay hài lòng chờ đến hết vòng chung kết Euro 2016 rồi về hưu. Trước khi vào giải, đội Tây Ban Nha đã có dấu hiệu khủng hoảng do lực lượng có phần lão hóa với sự ra đi của thủ lĩnh Xavi khiến bị Slovakia đánh bại. Từ đó ông Del Bosque mới sực tỉnh xắn tay đổi mới, trẻ hóa đội tuyển giúp đội vùng lên thắng liền một loạt bảy trận. Những trận thắng mang dấu ấn của khá nhiều gương mặt mới xuất hiện gồm Isco, Thiago Alcantara, Alcacer, Morata, Nolito… khiến có lúc vắng mặt đội trưởng Iniesta và đội phó Ramos nhưng toàn đội vẫn chạy ổn.

Trận Tây Ban Nha - Luxemburg 4-0 giúp đương kim vô địch lấy vé đến Pháp. Ảnh: GETTY IMAGES

Trận đấu trên Alcacer (22 tuổi) đã ghi hai bàn nâng tổng số bàn thắng của mình lên sáu bàn qua chín trận. Hai bàn còn lại của Carzola. Đây là lần thứ ba liên tiếp Tây Ban Nha lọt vào vòng chung kết Euro, còn tính cả World Cup thì 12 lần liên tục.

Cùng lúc Slovakia sân nhà lại bỏ lỡ cơ hội giành vé khi để Belarus (đã bị loại) quật ngã 1-0. Trận này chủ nhà Slovakia chỉ còn 10 người từ phút 65. Trong khi đó Ukraine trên sân khách hạ Macedonia 2-0, vượt lên bằng điểm Slovakia cùng cạnh tranh suất thứ hai trong bảng. Tuy hơn về hiệu số bàn song Ukraine trận chót sẽ gặp khó khăn khi phải tiếp Tây Ban Nha (lượt đi Ukraine thua 0-1) trong lúc Slovakia chỉ gặp đội đèn đỏ Luxemburg mà trận trước đã thắng dễ 3-0.

Đội thứ hai giành suất dự vòng chung kết trong vòng đấu rạng sáng 10-10 là Thụy Sĩ tại bảng E sau khi đè bẹp San Marino 7-0. Chiến thắng giúp Thụy Sĩ đạt mục tiêu nhì bảng sau Anh. Cùng bảng trên Anh tiếp tục duy trì mạch thắng trước Estonia với tỉ số 2-0 (Walcott và Sterling ghi bàn).

Còn lại tình hình bảng G vẫn gay go sau khi Áo đã chiếm suất đầu tiên và tiếp tục vượt qua chủ nhà Montenegro 3-2. Còn lại là cuộc đua song mã giữa Nga và Thụy Điển sau khi Nga vừa thắng 2-1 trên sân Moldova (trận thắng thứ ba liên tục của tân HLV Slutski) giữ vững khoảng cách 2 điểm hơn Thụy Điển (thắng Liechtenstein 2-0). Trận quyết định ở lượt đấu cuối sẽ là Nga tiếp Montenegro với mục tiêu chỉ cần hòa là giành vé, còn Thụy Điển thì có thắng cũng khó lấy vé bởi đang thua điểm lẫn thua cả hiệu số bàn thắng so với Nga (+ 4 bàn so với + 14 bàn).