Vụ dàn xếp tỷ số ở Ninh Bình: Những giọt nước mắt đắng chát

Ở một thái cực khác, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, mẹ của tiền vệ Trần Mạnh Dũng, cũng không kìm nổi những giọt nước mắt khi nhắc đến chuyện đang xảy ra với con trai mình.





Mẹ của Trần Mạnh Dũng không giấu nổi những giọt nước mắt khi nói về vụ việc của cậu con trai. Ảnh: Song Ngọc

Cầu xin sự tha thứ

Ngay sau khi có quyết định khởi tố, 9 cầu thủ CLB V.Ninh Bình được xác định liên quan trực tiếp đến vụ việc cá độ và dàn xếp tỷ số ở trận đấu Kelantan - V.Ninh Bình ngày 18/3 đã được cơ quan điều tra yêu cầu phải về ăn, nghỉ tập trung tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Bất kỳ cầu thủ nào muốn ra ngoài phải được sự cho phép của cơ quan điều tra.

Trước khi phải tập trung về nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình, tối 14/4, 9 cầu thủ gồm Nguyễn Mạnh Dũng, Văn Hưng (thủ môn), Quang Hùng, Văn Duyệt, Gia Từ, Ngọc Anh, Xuân Phú (hậu vệ), Mạnh Dũng (tiền vệ), Phan Anh Tuấn (tiền đạo) đã xin gặp bầu Trường tại khách sạn Vissai sau khi ông bầu này đi công tác nước ngoài về.

Được biết, bầu Trường chỉ đồng ý gặp 2, 3 cầu thủ/lần và trong cuộc gặp chớp nhoáng này, những cầu thủ đã bị cơ quan điều tra triệu tập vì liên quan đến cá độ, dàn xếp tỷ số đã khóc và xin ông bầu của mình tha lỗi đồng thời giữ lại đội bóng.

Tuy nhiên, bầu Trường không quyết định điều gì mà chỉ yêu cầu những cầu thủ này phải nói hết sự thật và hợp tác với cơ quan điều tra.

Theo một số nguồn tin, khi đến gặp bầu Trường, số cầu thủ nói trên cũng thừa nhận không chỉ có trận đấu với Kelantan mà còn có một vài trận đấu khác nữa, những cầu thủ khác cũng liên quan đến cá độ và dàn xếp tỷ số. Về vấn đề này, cơ quan điều tra sẽ sớm đưa ra kết luận.

Nước mắt đấng sinh thành

Tiền vệ Trần Mạnh Dũng với biệt danh Dũng "con" được xác định cầm đầu trong vụ cá độ và dàn xếp tỷ số xảy ra ở CLB V.Ninh Bình nên kể từ ngày biết tin, gia đình cầu thủ này ở Nam Định đứng ngồi không yên.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, mẹ của tiền vệ Mạnh Dũng, sau khi biết tin đã sang Ninh Bình tìm gặp bầu Trường để nói lời xin lỗi nhưng không gặp được. Sau đó, sáng ngày 13/4, đến lượt bố cầu thủ này là ông Trần Duy Minh cũng lên đường sang Ninh Bình tìm con trai và nói lời xin lỗi với lãnh đạo đội bóng.

Hôm qua, tiếp chuyện các phóng viên tại nhà riêng, bà Oanh nói trong nước mắt: "Nghe báo chí thông tin nó là người cầm đầu, tôi không tin. Tôi gọi điện động viên nó nói sự thật. Tôi thuyết phục bao nhiêu lần nó mới chịu khai thật thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng là kẻ cầm đầu. Hắn dụ dỗ con tôi cùng cầu thủ tên Quang Hùng với lời lẽ đội nhà vẫn thắng mà lại có tiền, không mất gì. Chính tôi đã động viên con lên cơ quan công an khai thật kẻ cầm đầu".

Trần Mạnh Dũng là con trai thứ 2 trong nhà, dù học khá nhưng vì đam mê bóng đá nên quyết định thi tuyển vào lớp năng khiếu của CLB Nam Định để theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Nhà Mạnh Dũng có nghề làm giò, nem khá có tiếng ở thành phố Nam Định nên kinh tế ổn định và không phải trông chờ vào đồng lương cầu thủ của con trai.

Vậy mà chỉ vì những quyết định thiếu suy nghĩ, Mạnh Dũng đã tự đóng sập cánh cửa tương lai của mình đồng thời khiến cha mẹ mình phải mất ăn, mất ngủ vì lo nghĩ.

Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra để sớm công bố kết luận.

Trong khi đó, Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ cho biết: “Những thông tin mà chúng tôi có được từ cơ quan an ninh là họ vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc còn việc một số thông tin từ báo chí cho rằng, Phạm Văn Quyến cũng dính đến những nghi án tại AFC Cup 2014 thì tôi xin nói là tới thời điểm nay chưa ai có thể khẳng định mình trong sạch hay bán độ. Khi cơ quan an ninh đang điều tra, bản thân tôi cũng không nắm được bất kỳ thông tin nào. Về phía đội bóng, chúng tôi hiện vẫn đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan an ninh”.

Đình chỉ hoạt động bóng đá các cầu thủ dàn xếp tỷ số Hôm qua, ban Kỷ luật VFF đã có công văn số 308/CV-LĐBĐVN gửi CLB V.Ninh Bình về sự việc liên quan đến biểu hiện tiêu cực của một số cầu thủ CLB đã bị cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập làm rõ, lấy lời khai. Theo đó, Ban Kỷ luật VFF đề nghị CLB V.Ninh Bình không đăng ký các cầu thủ đã bị cơ quan điều tra triệu tập đi thi đấu lượt trận tiếp theo tại giải AFC Cup và tạm thời đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức đến khi có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các cầu thủ này.

Theo Hiền Anh (TT&VH Online)