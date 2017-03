Vụ kiện tụng của Beckham: Tới lượt Irma nici phản đòn

Quả thực, Beckham đã đụng phải ả gái gọi đầy tinh quái như Irma. Không chấp nhận cảnh bị Beckham dồn vào chân tường, ả ta bắt đầu phản đòn một cách dữ dội. Khó ngờ được, cô ả người gốc Bosnia này đã moi ra được điểm không kín kẽ trong bản cáo trạng dày tới 21 trang mà Beckham gửi tới tòa án tối cao Los Angeles.

Cần nhắc qua, Beckham quyết định khởi kiện Nici sau khi cô ta tung ra tin vui vẻ với ngôi sao bóng đá người Anh tại khách sạn Le Parker Meridien ở New York vào năm 2007. Cụ thể hơn, Irma ủy nhiệm cho thày cãi Paul Jensen chơi trò “ăn miếng trả miếng” với cựu tiền vệ M.U. Nếu kiến nghị của Irma được tòa án Los Angeles chấp thuận, Beckham sẽ phải công khai chi tiết mọi khoản thu nhập có được kể từ khi chuyển sang Mỹ thi đấu.

Irma Nici bắt đầu phản đòn dữ dội

Đây được xem là điều cực kỳ “dị ứng” với Beckham. Đơn giản thôi, giả dụ có điều gì khuất tất từ mọi khoản thu nhập, cơ quan thuế vụ Mỹ sẽ ngay lập tức hỏi thăm Beckham. Chưa hết, việc công khai thu nhập của Beckham rất dễ bị mấy đám trộm cắp chuyên nghiệp ở Los Angeles để mắt tới. Có nghĩa là, tư dinh của Beckham sẽ trở thành mục tiêu được bọn chúng đặc biệt quan tâm đến. Với lập luận chắc chắn, thày cãi Jensen tuyên bố: “Trong đơn kiện, Beckham khẳng định, anh ta có nguy cơ mất đi những khoản thu nhập lớn không chỉ trong hiện tại mà còn ở tương lai. Vậy anh ta phải chứng minh được đó là khoản thu nhập gì, kiếm được từ đâu”.

Một mặt kiến nghị tòa án Los Angeles yêu cầu Beckham công khai thu nhập, mặt khác luật sư của Irma còn đòi hỏi ngôi sao của L.A Galaxy làm bản khai có tuyên thệ trước tòa. Theo luật định tại Mỹ, Jensen có quyền chất vấn Beckham trong khi đối chất trước tòa. Có vẻ như Jensen đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhằm bảo vệ quyền lợi của Irma. Cùng đó, vị luật sư trên đã hoàn tất hồ sơ kiện ngược lại Beckham bởi đã làm “tổn thương về thể xác và tinh thần” đối với Irma. Đáng nói ở đây, cô ả Irma vừa phải nằm viện 3 ngày do “quá hoảng loạn” trước cảnh bị thám tử của Beckham săn đuổi tại Manhattan. Vin vào lý do đó, Jensen to tiếng: “Tình cảnh của Irma hết sức đáng ngại. Bồi hoàn ư? Chúng tôi sẽ đòi Beckham phải bồi hoàn ít nhất là 1 triệu USD”. Ngoài ra, Jensen còn yêu cầu Beckham phải có nghĩa vụ thanh toán luôn khoản viện phí cho Irma!?

Chưa rõ vụ kiện tụng đi tới đâu song rõ ràng, Beckham sẽ còn phải khốn đốn bởi cú phản đòn từ ả gái gọi cao cấp Irma. Một điều đáng lưu ý nữa: phán quyết cuối cùng về vụ kiện tụng giữa Beckham và Irma sẽ được tòa án Los Angeles thông qua vào đầu năm sau.

(Theo báo Bóng Đá)