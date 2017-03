Vụ scandal gái gọi: Đơn kiện của Becks bị bác bỏ

Nàng Irma Nici và Beckham

Ngay sau khi tạp chí In Touch cho đăng tải thông tin về việc gái gọi có tên Irma Nici công khai có mối quan hệ với David Beckham tại khách sạn Le Parker Meridien hồi tháng 8/2007 đã khiến người trong cuộc nổi xung. Thông tin trên đã tạo ra làn sóng phẫn nộ đối với người hâm mộ của tiền vệ điển trai người Anh.

Có lẽ do tính xác thực không cao, Beckham đã gửi một lá đơn kiện tạp chí In Touch và gái gọi Irma Nici lên tòa án và yêu cầu phải bồi thường 25 triệu USD. Song hôm 15/2, đơn kiện của Becks đã bị tòa án Los Angeles bác bỏ vì không chứng minh được sự bôi nhọ của tờ In Touch.

Theo thẩm phán Manuel Raul, Becks là người của công chúng nên những câu chuyện liên quan đến anh được báo chí đăng tải là chuyện hết sức bình thường và nàng Irma Nici cũng được quyền phát biểu “linh tinh”. Hiện tại, Beckham và Richard Kendall - luật sư riêng đang cân nhắc khả năng kháng án và đưa vụ việc lên Tòa án cao hơn.

