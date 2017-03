Vụ thầy trò Mourinho "tố" FIFA: Tất cả tại bên thứ ba

Cách đây chừng 2 tuần, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Jose Mourinho bất ngờ tiết lộ một số người đã bình chọn cho ông ở vị trí ‘HLV xuất sắc nhất năm 2012’, nhưng khi FIFA công bố kết quả thì mọi thứ đã thay đổi. Ủng hộ quan điểm của người thầy, tiền đạo Goran Pandev - đội trưởng ĐT Macedonia đã đứng ra làm chứng.

LĐBĐ Macedonia thừa nhận sai sót trong lá phiếu của Pandev.

Không còn cách nào khác, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới buộc phải công bố lá phiếu của Goran Pandev trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, chính chân sút từng khoác áo Inter đã bầu cho Del Bosque là ‘HLV xuất sắc nhất năm 2012’ chứ không phải ‘Người đặc biệt’.





Quá bực tức, Goran Pandev cho rằng FIFA đã giả mạo chữ ký của anh trước khi công bố trước dư luận. Đáp lại, FIFA khẳng định sẽ làm đến nơi đến chốn và cảnh báo thầy trò Mourinho có thể sẽ phải nhận án phạt nặng vì làm ảnh hưởng uy tín tới tổ chức lớn nhất trong thế giới bóng đá.





“Pandev đã chọn Mourinho là ‘HLV xuất sắc nhất năm 2012’. Cậu ấy đã chấm Mourinho ở vị trí số 1. Tuy nhiên, khi lá phiếu hoàn tất, do lỗi kĩ thuật và sự bất cẩn, sự lựa chọn của Pandev đã bị sai lệch khi điểm số lại thuộc về Del Bosque. Một ngày sau đó, lá phiếu được gửi tới FIFA. Đây là một lỗi kĩ thuật. Rõ ràng Pandev đã chọn Mourinho. Chúng tôi thực sự xin lỗi”, tờ AS trích dẫn thông báo của LĐBĐ Macedonia.





Như vậy, lỗi thuộc về LĐBĐ Macedonia chứ chẳng phải do Mourinho, Pandev hay FIFA. Nhưng may nhất vẫn là sự cố này không ảnh hưởng đến kết quả cuộc bình chọn ‘HLV xuất sắc nhất năm 2012’ vì ngài Del Bosque giành chiến thắng áp đảo trước Mourinho (35% so với 20%).

Theo T. Hương (VTC News)