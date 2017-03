Vụ việc của 4 cầu thủ Viettel không chịu về Thanh Hoá: Coi như đã xong!

Cũng trong hôm nay, T&T HN sẽ cử người sang làm việc với Viettel để giải quyết dứt điểm vụ việc của Ngọc Duy và Quốc Long.

Trao đổi với TT&VH, đại diện của Viettel cho biết sở dĩ Xuân Thành và Minh Đức được giải quyết cho ra đi là bởi họ đã chấp nhận rút lại nguyện vọng đơn phương chấm dứt hợp đồng và đồng ý về với đội bóng hạng Nhất Viettel, để từ đó được quyền chuyển sang HP.HN.

Vị đại diện này giải thích: "Những cầu thủ này thuộc quân số Thể Công nhưng sau khi Thể Công nhượng lại quyền thương mại cho Lam Sơn Thanh Hoá thì họ thuộc quyền quản lí của Viettel. Vì thế, chỉ khi nào chấp nhận sự thực là thành viên của đội bóng hạng Nhất Viettel thì các cầu thủ mới được ra đi. Trong thời gian qua, có người đã bắn thông tin về khả năng đơn phương thanh lí hợp đồng của các cầu thủ này, nhưng rõ ràng là họ không thể làm được điều đó và họ chỉ được ra đi với tư cách là cầu thủ của Viettel".





Ngọc Duy (trái) và Quốc Long sẽ về T&T HN

Được biết, ngoài lí do nói trên, việc Ngọc Duy và Quốc Long chậm trễ về với T&T HN còn do Viettel và T&T HN vẫn chưa thống nhất về số tiền chuyển nhượng (chuyển nhượng của Ngọc Duy và Quốc Long được định giá cao hơn so với Minh Đức và Xuân Thành).

Tuy nhiên, đây chỉ là một khúc mắc nhỏ và sẽ sớm được giải quyết, bởi T&T HN và 2 cầu thủ Ngọc Duy, Quốc Long đã thống nhất sẽ chia sẻ gánh nặng tài chính của khoản phí chuyển nhượng nói trên, và bản thân Viettel cũng không còn kiên quyết với đòi hỏi 2 tỷ đồng cho mỗi cầu thủ.

Chỉ có điều, nhờ HP.HN có quan hệ tốt hơn và cách tiếp cận vấn đề tốt hơn so với T&T HN, nên HP.HN đã đưa được Minh Đức và Xuân Thành về sớm hơn so với trường hợp của Ngọc Duy và Quốc Long với T&T HN.

Cũng cần phải nói rằng HP.HN đã theo đuổi Minh Đức từ 3, 4 tháng nay và bản thân cầu thủ này ngay từ đầu cũng đã quyết chí sẽ đầu quân cho HP.HN, còn Xuân Thành ban đầu muốn về T&T HN cùng Ngọc Duy và Quốc Long, nhưng rút cục cầu thủ này lại gia nhập HP.HN.

Như vậy, câu chuyện lằng nhằng và rắc rối xung quanh tương lai của 4 cầu thủ Xuân Thành, Minh Đức, Ngọc Duy và Quốc Long sắp sửa khép lại, và chắc chắn họ sẽ được thi đấu tại V-League 2010.

Theo T.Hương (TT&VH)