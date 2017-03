Đồng Nai đang “đội sổ” làm khách trước SHB Đà Nẵng sau hai trận trắng tay. Một trận đấu căng khác là Thanh Hóa vừa lên ngôi đầu sẽ phải “chiến” hết mình trên sân ĐT Long An để tiếp tục dẫn đầu.

Chưa đầy một tháng, HA Gia Lai làm khách tại Bình Dương ở vòng đấu cuối lượt đi và đã thua đậm 1-4. Đã thế vừa rồi đội bóng trẻ này lại thua đậm trước QNK Quảng Nam khiến tinh thần càng suy sụp. Rất khó để lứa trẻ của bầu Đức tìm được cảm giác tự tin trước B. Bình Dương hơn về nhiều mặt.

Đến giai đoạn này thì rõ ràng HA Gia Lai lẫn Đồng Nai (chót bảng) vừa đá vừa ngóng đối thủ của mình ra sao. Nghiệt ngã ở chỗ Đồng Nai ra Đà Nẵng làm khách trong thế chủ nhà vừa trắng tay sau hai trận trước (thua Hà Nội T&T và B. Bình Dương) nên bây giờ một trận thua nữa khó có thể chấp nhận với SHB Đà Nẵng. Thế của thầy trò HLV Trần Bình Sự giờ cũng giống thế của HA Gia Lai.

Trong khi đó ĐT Long An sau hai trận làm khách ở phía Bắc trở về Long An tiếp đội nhất bảng Thanh Hóa sẽ phải căng ra chiến đấu để lấy điểm. Đây sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa vì ĐT Long An thi đấu trên sân nhà rất hay và đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt. Trận này đội lại tập hợp được lực lượng rất mạnh với những Chí Công, Hoàng Lâm, Quang Thanh, Thanh Giang, Nhật Tân… Vì vậy mà Thanh Hóa sẽ gặp khó trong thử thách làm khách ở Tân An.

Mục tiêu của Thanh Hóa là phải nhắm đến điểm 3 để không cho B. Bình Dương lấy lại ngôi đầu. Nhưng để làm điều đấy trên sân của ĐT Long An là cực khó.

Một trận đấu mà đội khách Thanh Hóa vừa đá vừa ngóng lên phố núi nơi đội nhì bảng B. Bình Dương hăm he làm cơn mưa gôn trước đại diện trẻ HA Gia Lai.

DUY ÂN