Vùi dập Hungary, Hà Lan nối dài chuỗi trận toàn thắng

Hà Lan luôn thể hiện được phong độ ổn định tuyệt đối ở các trận đấu vòng loại. Họ liên tiếp đánh bại San Marino, Moldova, Phần Lan và Thụy Điển một cách thuyết phục. Và đêm qua, thầy trò HLV Bert Van Marwijk tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đối đầu Hungary.





Van der Vaart đưa Hà Lan dẫn trước từ khá sớm



Afellay nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Hà Lan



Van Persie để lại dấu ấn với một bàn thắng



Đội hình thi đấu:

Hungary:

G.Kiraly, Laczko, Juhasz, Liptak, Vanczak, Elek (Priskin, 79), Gera, Koman (Czvitkovics, 46), Varga (Vadocz, 46), Rudolf y Dzsudzsak.

Hà Lan:

Vorm, Van der Wiel, Pieters, Heitinga, Mathijsen, De Jong, Sneijder, Afellay (Elia, 63), Van der Vaart (Strootman, 82), Kuyt (Van Nistelrooy, 82), Van Persie.

Theo Thúy Anh (Dân trí)



Phải thi đấu trên sân Puskas của đối thủ, Hà Lan vẫn áp đảo hoàn toàn về thế trận. Lấn lướt tuyệt đối suốt 90 phút, “cơn lốc màu da cam” không hề gặp khó khăn nào để có được 4 bàn thắng do công Van der Vaart, Afellay, Kuyt và Van Persie. Với chiến thắng 4-0 trước Thụy Điển, Hà Lan có được 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận và vô địch lượt đi, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Hungary đến 6 điểm. Chiếc vé chính thức bảng E khó thoát khỏi tay Hà Lan, dù mục tiêu mà thầy trò Bert Van Marwijk hướng đến lại là thành tích toàn thắng như vòng loại World Cup 2010.So với trận gặp Thụy Điển ở lượt trước, tiền vệ De Jong được trở lại để đá tiền vệ trụ, bộ đôi Sneijder-Van der Vaart đá tự do ở giữa sân. Afellay (trái) và Dirk Kuyt (phải) hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Van Persie. Vì lý do đặc biệt, HLV Marwijk không đăng ký Robben, Huntelaar cho trận đấu này. Hà Lan áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ sớm có được lợi thế ở phút thứ 8. Sneijder khống chế bóng khéo léo rồi chọc khe cho Van der Vaart quay người một nhịp trước khi dứt điểm căng hạ Kiraly, mở tỷ số 1-0 cho Hà Lan khá dễ dàng.Hungary chơi khá bị động trước sức ép liên tục mà Hà Lan tạo ra. Phút 30, Sneijder thực hiện quả đá phạt hiểm hóc buộc Kiraly phải bay người cứu thua. Ở tình huống ập vào đá bồi, Dirk Kuyt lại sút bóng ra ngoài đầy khó hiểu. Cơ hội đầu tiên đến với Hungary ở cuối hiệp 1 khi Balazs Dzsudzsak vượt qua Van der Wiel trước khi dứt điểm dội xà ngang cầu môn Vorm. Nhưng chỉ 1 phút sau tình huống này, van der Wiel có pha lên tham gia tấn công rồi căng ngang cho Afellay đệm lòng chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Lan.Sang hiệp 2, Hungary quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công và để lộ quá nhiều sơ hở bên phần sân nhà. Phút 50, Van Persie có cơ hội khá thuận lợi nhưng anh không thể hạ Kiraly trong tình huống đối mặt. Sau đó, van der Wiel tung cú sút căng từ xa đưa bóng đi sạt xà ngang. Chơi tỉnh táo và hiệu quả, Hà Lan dễ dàng có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 54. Van Persie ở tư thế đối mặt Kiraly nhưng anh lại chọn phương án căng ngang để Kuyt đệm lòng vào lưới trống, một tình huống cho thấy tinh thần khá đồng đội của ngôi sao đang chơi cho Arsenal.Và 8 phút sau, Van der Wiel bật tường ăn ý cùng Kuyt rồi băng vào đối diện Kiraly. Thay vì dứt điểm, hậu vệ đa năng này chọn phương án nhả lại cho Van Persie dứt điểm gọn gàng không cho thủ môn Hungary một cơ hội cản phá. 4-0, chiến thắng quá dễ dàng cho “Cơn lốc màu da cam”.Về cuối trận, Sneijder còn một lần đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Kiraly, cộng thêm Kuyt bỏ lỡ cơ hội đẹp khi trước mặt chỉ còn là gôn trống. Tuy vậy, chiến thắng đậm đà 4-0 trên sân khách đủ khiến HLV Marwijk cảm thấy hài lòng.