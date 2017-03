Vùi dập Sunderland, Man City giương oai

Phận làm khách nên Sunderland nhập cuộc với tư tưởng phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, ý đồ của thầy trò Martin O'Neill nhanh chóng bị phá sản chỉ sau 5 phút bóng lăn.



Kolarov mở tỉ số cho Man City từ sớm



Niềm vui của Man City



Đội hình ra sân:

Manchester City:

Hart, Zabaleta, Richards, Lescott, Kolarov, Milner, Barry, Y. Toure, Silva (Rodwell 90'), Balotelli (Aguero 55'), Tevez (Clichy 86').

Sunderland:

Mignolet, Gardner, Rose (Vaughan 62'), Cuellar, O'Shea, Colback, Larsson, Johnson (Saha 68'), McClean, Sessegnon (Campbell 83'), Fletcher.

Bàn thắng:

Theo Anh Tuấn (VNN)



Tevez bị Cuellar phạm lỗi nguy hiểm bên ngoài vòng cấm. Được hưởng quả đá phạt chếch bên góc trái, Kolarov bước lên thực hiện cú cứa lòng điệu nghệ hạ gục Mignolet.Bị dẫn bàn sớm, Sunderland mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công. Sessegnon suýt làm nên chuyện sau pha bắt volley táo bạo đầu vòng cấm đưa bóng bay sạt xà.Man City dần lấy lại thế chủ động ở khu trung tuyến. Lập tức, cầu môn Sunderland bị đe dọa. Đầu tiên là tình huống Zabaleta lặng lẽ băng xuống dứt điểm trúng người Mignolet khi đối mặt. Ngay sau đó, Tevez quăng chân phải sạt cột dọc.Phút 30, nhận đường chọc khe của đồng đội, Milner thoát xuống cánh phải rồi căng ngang rất khó chịu vào trong. May cho Sunderland là Gardner đã lao người truy cản ngay trước mũi giày Balotelli.Trước sức ép lớn của nhà ĐKVĐ, Sunderland phải phòng ngự số đông. Tevez và Balotelli hoạt động khá năng nổ. Tuy nhiên, các cú dứt điểm của họ vẫn chưa đủ độ hiểm hóc để nhân đôi cách biệt.Qua giờ giải lao, cục diện trở nên hấp dẫn khi Sunderland bắt đầu tổ chức được những đợt lên bóng sắc bén. Phút 48, Larsson kiến tạo chính xác để McLean kết thúc sấm sét. May cho chủ nhà là Richards đã lăn xả cứu thua.Ngay lập tức, Man City đưa ra câu trả lời. Silva giật gót tinh tế cho Balotelli thoát xuống sút rất căng buộc Mignolet phải trổ tài. Ở pha bóng tiếp theo, tiền đạo người Italia lại có cơ hội ngon ăn, nhưng bị Cuellar phá ra ngay trước vạch vôi.Trong lần hiếm hoi bộ đôi Sessegnon - Fletcher phối hợp với nhau, chân sút trị giá 12 triệu bảng bay người đánh đầu điệu nghệ khiến Joe Hart vất vả đấm ra. Tuy nhiên, trước đó trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.HLV Mancini bất ngờ rút Balotelli ra và tung Aguero vào sân. Quyết định của chiến lược gia Italia cho thấy tính hợp lý khi phút 59, Kolarov căng ngang thuận lợi từ bên cánh trái để Aguero nhập thành đệm tung lưới Sunderland nâng tỉ số lên 2-0.Đã có khoảng cách an toàn, nhưng đoàn quân áo xanh da trời vẫn chưa muốn dừng lại. Phút 68, Aguero tỉa khe cho Tevez băng xuống thần tốc rồi tung ra cú sút chìm chạm mép ngoài cột dọc bật ra.Khung thành đội khách tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 60, xà ngang cứu thua cho Sunderland sau cú bấm bóng từ chân Silva. Richards cũng thực hiện pha đánh đầu căng cận thành bị Mignolet cản phá.HLV Martin O'Neill chơi canh bạc tất tay khi tung thêm 2 tiền đạo là Saha và Campbell vào sân. Tuy nhiên, các đợt tấn công của Sunderland thiếu ý tưởng nên bị hàng thủ Man City bẻ gãy dễ dàng.Phút cuối cùng của trận đấu, James Milner ấn định chiến thắng 3-0 hoành tráng cho nhà ĐKVĐ với pha đá phạt vòng cung đẹp mắt ở bên cánh phải.Kolarov 5', Aguero 60', Milner 90'.