Vượt qua Stoke, Chelsea vững vàng ngôi đầu bảng

Stoke nổi tiếng “khó chơi” mỗi khi họ thi đấu trên sân nhà. Cách đây chưa lâu, Arsenal đã bị đội bóng này đập cho tơi tả và thậm chí nếu không sự sai lầm nghiêm trọng của trọng tài thì “Pháo thủ” đã phải nhận trận thua thảm hại nhất từ đầu mùa. Chelsea cũng được dự báo sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn khi làm khách tại đây, nhưng thực tế thì đoàn quân của Mourinho đã không phải đối diện với quá nhiều khó khăn.

Ngay phút thứ hai, từ quả phạt góc Chelsea mở tỉ số nhờ pha đánh đầu chính xác của đội trưởng John Terry. Bàn thắng sớm giúp đội khách thoải mái định đoạt trận đấu theo ý của họ. Chelsea chấp nhận lùi đội hình và chơi phòng thủ phản công. Stoke cố gắng tấn công và tạo được khá nhiều cơ hội nhưng khi các chân sút của họ rất vô duyên.

Trong khi đó các đợt phản công của Chelsea vẫn sắc nét như mọi khi song hiệu quả cũng không cao. Phút 78, sự khôn ngoan và một chút may mắn của Fabregas đã đem lại bàn thắng thứ hai cho Chelsea. Bị dẫn trước một bàn, Stoke còn có chút hi vọng nhưng hai bàn thì họ không thể hi vọng có điểm. Các học trò của Mark Hughes vẫn cố gắng vùng vẫy trong giai đoạn cuối trận, tiếc rằng họ không thể ghi bàn danh dự.



Fabregas ấn định chiến thắng cho Chelsea



Ngay khi bước vào trận đấu chưa lâu, Chelsea đã có được sự thuận lợi. Phút 2, từ quả phạt góc bên phải, Terry lao vào đánh đầu tung lưới đối thủ từ giữa vòng cấm. Các cầu thủ Stoke đã mắc sai lầm nguy hiểm khi không theo kèm cầu thủ chơi đầu thuộc hàng giỏi nhất bên phía đối phương. Có được bàn thắng sớm, Chelsea ung dung chơi phòng thủ phản công.

Phút 21, Steven N'Zonzi băng lên mạnh mẽ ở trung tâm và thực hiện dứt điểm cách khung thành chừng 23m, bóng chạm nhẹ chân của một cầu thủ của Chelsea, đổi hướng đi vào góc phải. Mặc dù rất bị động nhưng thủ thành Courtois vẫn kịp đổ người đẩy bóng ra ngoài giữ cho khung thành an toàn.

10 phút sau, Matic chặn bóng tốt giúp Chelsea có đợt phản công khá nguy hiểm khi Fabregas thực hiện cú chọc khe từ giữa sân cho Costa băng xuống lệch phải. Tiền đạo người Tây Ban Nha thoát xuống rất nhanh nhưng khi trước mặt chỉ còn thủ thành của đối phương thì Costa lại dứt điểm cắt chéo cầu môn ra ngoài. Một pha dứt điểm tồi của Costa.

Khả năng phòng thủ của Chelsea khá tốt nên dù sức ép của đội chủ nhà tạo ra khá tốt nhưng họ chỉ có thể chiếm lĩnh khu trung tuyến (Chelsea cũng chủ động nhường) mà không thể đưa nhiều bóng vào trong vòng cấm địa. Thủ thành Courtois đã trải qua một quãng thời gian dài chơi khá nhàn nhã. Trong phản công, các mũi nhọn tấn công của Chelsea là Hazard và Costa, Willian tỏ ra khá cùn.

Phút 71, đồng đội mớm bóng để Adams thực hiện cú vẩy má ngoài chân trái ở đầu vòng cấm địa, trực diện khung thành. Tiền vệ của đội chủ nhà rất thoải mái bởi chẳng ai theo kèm anh, cú sút của anh bóng đi căng khẽ chạm đùi Cahill và hướng vào góc trái, thủ thành Courtois đã không thể cản phá. Tất cả dõi theo quả sút của Adams nhưng thật đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Các chân sút của đội chủ nhà phung phí cơ hội và họ đã phải trả giá ở phút 78. Hazard chuyền bóng từ trung lộ cho Fabregas ở trong vòng cấm địa, cú đỡ bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha đã loại bỏ một hậu vệ của Stoke, tuy nhiên các hậu vệ của đội chủ nhà đã nhanh chóng bủa vây. Cú sút của Fabegas đập tới hai hậu vệ Stoke đi vào lưới. Một bàn thắng may mắn.

Ở cuối trận, Chelsea đã có những cơ hội phản công tốt để nới rộng khoảng cách nhưng Costa đã trình diễn một ngày thi đấu dưới sức. Tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn và vì thế Chelsea phải hài lòng với tỉ số 2-0. Chiến thắng đậm có thể không phải điều Chelsea cần tới nhưng sự kém cỏi của Costa ở trận này thì chắc chắn không phải điều Mourinho muốn chứng kiến.

Đội hình thi đấu

Stoke (4-2-3-1): Begovic 6; Bardsley 5.5, Shawcross 7, Muniesa 6, Pieters 5.5; Nzonzi 6, Cameron 5 (Adam 68, 6); Walters 6, Bojan 6, Arnautovic 5 (Assaidi 82, 5.5); Crouch 5.5 (Diouf 63, 5.5).

Chelsea (4-2-3-1): Courtois 6; Ivanovic 6, Cahill 7, Terry 7.5, Azpilicueta 6; Mikel 6, Matic 7.5; Willian 6.5 (Schurrle 80), Fabregas 8, Hazard 7 (Zouma 90), Costa 5.5 (Drogba 85).

Theo P.S (Dân Trí)