Vượt qua West Brom, Arsenal tạm thời chiếm vị trí thứ 4

Cú đúp của Rosicky đã giúp Arsenal có những phút đầu thảnh thơi



Vòng 32 Premier League



Thứ 7, 6/4/2013 Reading 0-2 Southampton

Stoke 1-3 Aston Villa

West Brom 1-2 Arsenal

Norwich 2-2 Swansea

Chủ nhật, 7/4/2013



Liverpool - West Ham (19h30)

Tottenham - Everton (20h05)

Chelsea - Sunderland (21h00)

Newcastle - Fulham

QPR - Wigan (23h10)



Thứ 3, 9/4/2013



MU - Man City (2h)



Theo Phù Sa (Dân trí)



Cú đúp của Rosicky đã giúp Arsenal thảnh thơi trong 70 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng kể từ sau chiếc thẻ đỏ của Mertesacker cộng thêm đội chủ nhà rút ngắn tỷ số và khoảng cách của 2 đội chỉ là 1 bàn thì Arsenal đã có 20 phút cuối trận đầy khó khăn. Rất may các chân sút của West Brom quá cùn và nhờ đó “Pháo thủ” bảo toàn được chiến thắng và nhờ 3 điểm từ trận này thày trò Wenger tạm thời lấy mất vị trí thứ 4 của Chelsea.Arsenal có động lực rất rõ ràng với trận đấu trên sân của West Brom, chính vì thế đội khách đã không ngần ngại dâng cao đội hình tấn công. Với West Brom, thật ra đội bóng này không còn mục tiêu nào cho mùa giải năm nay. Đội bóng này khó có khả năng vươn lên tranh chấp vị trí của nhóm các đội tham dự cúp châu Âu nên chính vì thế mà thày trò Steve Clarke không chịu áp lực về điểm số.Đội chủ nhà đã chủ động chơi phòng thủ chặt bên phần sân nhà, họ cũng tổ chức phản công khá bình tĩnh và điều đó khiến cho tốc độ trận đấu những phút đầu tiên diễn ra chỉ ở mức độ trung bình. Phút 11, từ pha phạt góc của đội chủ nhà Yacob đánh đầu, bóng chạm vào một cầu thủ đội khách và đi về phía góc xa. Rất may Rosicky đã kịp thời đánh đầu hóa giải ngay trên vạch vôi.Ngay sau đó là tình huống ra xử lý thiếu an toàn của thủ thành Fabianski, nhưng may cho họ cầu thủ của đội chủ nhà trong tình huống dứt điểm quay lưng lại khung thành đã đưa bóng vọt xà. Arsenal vẫn chủ động hơn một chút về thời lượng kiểm soát bóng hay khu vực trung tuyến, nhưng họ vẫn chơi rất thiếu nét trong tấn công.Đang rất bế tắc trong tấn công, Arsenal bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Phút 20, Gervinho băng xuống nhận đường chuyền dài, anh đi bóng khá lắt léo trong vòng cấm địa trước khi đưa bóng vào trong, bóng đập trúng đầu Rosicky và đi vào lưới mở tỷ số. Một tình huống đầy bất ngờ, bởi dường như cú đưa bóng của Gervinho là một cú sút hơn là một đường chuyền bóng.Sau bàn thua, West Brom cố gắng đẩy cao đội hình để kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa, đội chủ nhà chưa có nhiều được những đường bóng phối hợp tấn công bài bản tiếp cận khung thành của Fabianski, tuy nhiên Arsenal cũng đã phải căng sức để chống đỡ. Phút 43, Arsenal có một pha phối hợp nhuyễn, Cazorla chuyền bóng cho Giroud, cầu thủ này đánh gót lại cho Ramsey đối mặt với thủ thành Foster. Từ cự ly chừng 5m, góc sút rộng, tiền vệ này đã sút bóng đi ra ngoài đầy đáng tiếc.Bước vào hiệp thi đấu thứ 2 chưa lâu, Arsenal tiếp tục nhân đôi cách biệt. Từ một pha phản công nhanh, Ramsey chuyền bóng từ bên cánh phải vào cho Rosiky ở đầu vòng cấm địa, tiền vệ người CH Séc lập tức tung ra một cú sút rất mạnh, thủ thành Foster buộc phải đẩy bóng ra, tuy nhiên trái bóng bật đúng tầm của Rosicky băng xuống và pha dứt điểm lần 2 đã đem về bàn thứ 2 cho Arsenal ở trận đấu này.Việc thể thủng lưới bàn thứ 2 khiến đội chủ nhà tựa lưng vào thất bại và HLV Clarke đã tung liên tiếp hai tiền đạo là Rosenberg và Luakaku vào sân. Sức công của đội chủ nhà cũng đã được cải thiện chút ít, phút 65, Luakaku thực hiện sút phạt cách khung thành chừng 25m, Fabianski đã bắt gọn. 2 phút sau vẫn là thủ thành người Ba Lan thi đấu xuất sắc để từ chối cú sút chìm của Brunt.Nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 70, hàng thủ của Arsenal đã không thể theo kèm được Long và sau đó Mertesacker đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ này. Trọng tài nhanh chóng rút thẻ đỏ và cho đội chủ nhà quả phạt đền, Morison thực hiện quả phạt đền để đem lại bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.Có được bàn rút ngắn tỷ số, lại được thi đấu hơn người, các cầu thủ West Brom chủ động dâng cao gây sức ép lên khung thành của đội khách. Phút 80, từ quả phạt góc, McAuley bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Arsenal đã chủ động lùi sâu đội hình về phần sân nhà để tổ chức phòng thủ.Phút 84, từ tình huống treo bóng bổng ở cánh phải vào, hàng thủ của Arsenal đã không thể phá bóng ra và tạo cơ hội cho Luakaku dứt điểm ngay ở trung tâm vòng cấm địa, thủ thành Fabianski đã đứng nhìn ở tình huống này song bóng lại đi chệch cột dọc. 4 phút sau, từ một vị trí tương tự Long đã dứt điểm vọt xà. Mặc dù có tới 5 phút bù giờ, nhưng West Brom cũng đã không thể ghi thêm bàn thắng