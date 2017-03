Wayne Rooney tiếp tục bội thu danh hiệu cá nhân

Với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo 83% Rooney đã vượt qua các đồng đội Patrice Evra và Antonio Valencia để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2010 của MU (Sir Matt Busby Player of the Year). Giải thưởng do các CĐV của Quỷ đỏ khắp nơi trên thế giới bình chọn thông qua website ManUtd.com. Đây là lần thứ hai chân sút người Anh có được vinh dự này sau thành công lần đầu vào năm 2006.

Rooney đang có một mùa giải đại thành công



Đồng thời Rooney cũng là cầu thủ người Anh hiếm hoi của MU có được vinh dự này kể từ sau thành công của Teddy Sheringham mùa 2001. Nếu tiếp tục thành công trong mùa tới, R10 sẽ san bằng kỷ lục 3 lần được vinh danh đang thuộc về Cristiano Ronaldo (các năm 2004, 2007 và 2008).

Không chỉ chiếm trọn tình cảm của các CĐV, cựu cầu thủ của Everton đồng thời còn có được sự tín nhiệm của các đồng đội tại Old Trafford khi “ẵm” luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2009/10 do các cầu thủ bình chọn. Đây chính là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của anh từ đầu mùa đến nay với 26 bàn thắng cùng 4 đường chuyền thành bàn chỉ sau 31 trận tại Premier League.

Cũng trong ngày trao giải diễn ra hôm thứ Ba vừa qua, Rooney còn được ngài Alex trao giải Bàn thắng đẹp nhất mùa cho pha phản công nhanh và dứt điểm vào lưới Arsenal, giúp MU có chiến thắng 3-1 tại Emirates hồi tháng Giêng.

Phát biểu sau lễ trao giải, Rooney phấn chấn: “Tôi hơi ngạc nhiên khi giành giải Bàn thắng đẹp nhất mùa. Việc có được cả 2 giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do các đồng nghiệp và các CĐV bình chọn là một cảm giác thật đặc biệt. Tôi rất tự hào về điều đó”.

Như vậy với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng được nhận trước đó, tính đến nay Rooney đã có cả thảy 4 danh hiệu cá nhân. Hiện tại anh đang là đối thủ nặng ký của Messi trong cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Theo Hoàng Tùng (Dân trí)