Wenger: Arsenal chỉ thiếu 5% để trở thành nhà vô địch

Mặc dù đã có sự khởi đầu không đến nỗi nào song The Gunners với sự sa sút khủng khiếp trong giai đoạn cuối đã kết thúc mùa bóng với 12 điểm ít hơn nhà vô địch Man United. Việc phải kéo dài chuỗi ngày không danh hiệu lên con số 6 năm đã khiến Arsenal cũng như HLV Wenger phải nhận khá nhiều lời chỉ trích về cách làm hiện tại của họ. Tuy nhiên, Giáo sư khẳng định Pháo thủ vẫn đang đi đúng hướng. “Những lời chỉ trích đã trở nên thậm tệ hơn trong mùa giải này do sự kiên nhẫn của các CĐV đã đi đến giới hạn”, chiến lược gia người Pháp giải thích. “Mọi người đã đặt yêu cầu quá cao, đặc biệt tại Champions League nhưng chúng tôi chưa đủ khả năng để làm điều đó”. “Các CĐV muốn Arsenal phải giành được một cái gì đó để thuyết phục rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Họ muốn chứng minh cho những gì đội bóng đang làm”. “Các CĐV đã rất thất vọng khi mà The Gunners đã ở rất gần tất cả các danh hiệu, nhưng cuối cùng lại không thể giành được chiếc cúp nào”. “Tôi gọi nó là thất tình. Nó khiến bạn có những phản ứng quá mức. Tôi hiểu và thông cảm điều đó”. “Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ thay đổi triết lý hay cách thức hiện tại. Arsenal đã làm đúng 95%, nhưng chúng tôi phải đạt được 5% còn lại để đến đích”. “Các fan đã không hài lòng khi Arsenal không thể giành Premier League, nhưng chúng tôi đã ở rất gần”. “Năm 2003, chúng tôi cũng đã có một đội bóng xuất sắc nhưng không thể giành chiến thắng. Chúng tôi tiếp tục giữ vững và tất cả đã thấy thành tích của đội vào năm 2004”. “Tôi tin Arsenal sẽ hoàn tất phần còn thiếu và giành chức vô địch vào mùa tới”. (Theo bongdaso)