Wenger: Arsenal thua vì trọng tài và thiếu may mắn

Những lo sợ về một kết quả không có lợi trong chuyến hành quân tới đất Bồ gặp Braga trong khuôn khổ Champions League của Giáo sư cuối cùng đã trở thành sự thật. Các Pháo thủ đã phải nhận thất bại 0-2 trước CLB chủ nhà dù là đội bóng có được quyền kiểm soát bóng vượt trội (71.4%).

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Arsene Wenger tỏ ra vô cùng thất vọng: “Đây là một kết quả rất đáng thất vọng. Braga dường như chỉ chơi trên phần sân của họ trong phần lớn thời gian trận đấu. Thật khó cho chúng tôi khi mà đội bạn đã chủ động thi đấu phòng ngự số đông”.

Ngoài ra, Giáo sư cũng cho rằng thiếu may mắn và công tác trọng tài cũng là những nguyên nhân dẫn tới thất bại của The Gunners: “Tôi cảm thấy Arsenal thiếu đi sự may mắn. Fabregas gập chấn thương phải rời sân. Một quả penalty không được công nhận. Cả hệ thống trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay nữa. Tôi cảm thấy họ chưa làm tốt công việc của mình”.

“Một thất bại không mấy dễ chịu nhưng tôi tin Arsenal sẽ tiếp tục tiến sâu vào vòng trong".

Về trường hợp chấn thương của tiền vệ nhạc trường Fabregas, HLV Wenger cho hay: “Cậu ấy gặp phải chấn thương gân khoeo. Hiện giờ chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu, nhưng chắc chắn Cesc không thể tham dự trận đấu cuối tuần này tại Premier League”.

