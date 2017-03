Wenger: Đau đớn, nhục nhã, không bào chữa... không từ chức

“Kết quả trận đấu như một nỗi đau khủng khiếp”, HLV Wenger chia sẻ với phóng viên sau thất bại quá đỗi nặng nề của Arsenal trước M.U tại Old Trafford. “Đó là một nỗi đau, một sự sỉ nhục." “Chúng tôi gặp nhiều mất mát ở một số vị trí, có 8 cầu thủ đẳng cấp không thể thi đấu. Họ đã trừng phạt chúng tôi bằng những bàn thắng”, Wenger tiếp tục lý giải. CĐV Arsenal giăng biểu ngữ tin tưởng HLV Wenger trong trận gặp M.U Trận thua 2-8 tại Old Trafford là thất bại nặng nề nhất của Arsenal dưới thời HLV Wenger. Trận thua này đẩy Arsenal xuống gần đáy BXH Premier League với chỉ 1 điểm sau 3 trận đã đấu. Tiếp tục nói về trận đấu, Giáo sư cho biết ông không có ý định bào chữa nhưng cũng bóng gió khẳng định mình sẽ không từ chức sau trận đấu này. “Thật khó... khi bạn đã để thua 2-8. Tốt hơn là bạn cũng không nên nói gì thêm bởi nó giống như bạn đang tìm ra một lý do để bào chữa. Nó thật đau đớn “Tôi cảm thấy đây là một hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhưng điều quan trong là chúng tôi mới chỉ chơi 3 trận. Đây không giống như một mùa giải đã chấm dứt, khi bạn cần phải làm bản tổng kết cả mùa”, HLV người Pháp bóng gió khẳng định sẽ tiếp tục lèo lái con thuyền Arsenal trong thời gian tới. Theo Tuấn Anh (Bongdaso)