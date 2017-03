Wenger đề xuất ý tưởng cứu bóng đá Anh và... M.U

Wenger lo... cho M.U thời hậu Ferguson

Chiến lược gia người Pháp cho rằng những khó khăn mà các đội Anh gặp phải mùa này tại Champions League một phần là do lịch thi đấu. Richard Scudamore, Giám đốc điều hành Premier League, tháng trước nói ông đang xem xét việc nghỉ đông, với một lựa chọn là không đá lại các trận hòa ở Cúp FA để giãn bớt lịch thi đấu. Các HLV tên tuổi như Roy Hodgson, Sir Alex Ferguson và Roberto Mancini đều ủng hộ ý tưởng này.



Wenger nói: “Tôi hiểu điều này lạ lẫm với nhiều người ở đây, nhưng tôi đã ở Nhật, nơi mùa giải là tháng 1 đến tháng 11. Chúng tôi tập luyện từ tháng 1 và mọi việc diễn ra suôn sẻ… Số trận đấu không thay đổi và các cầu thủ không phải đá hai ba giải cùng lúc. Họ sẽ đá qua mùa hè, thời gian tuyệt vời nhất cho bóng đá”.

Cùng M.U, Arsenal là 1 trong 2 đại diện của Premier League mùa này chắc suất ở vòng loại trực tiếp Champions League sau khi đánh bại Montpellier 2-0 tối thứ Tư. Trong khi đó Man City đã chắc chắn bị loại còn Chelsea đang có nguy cơ lớn để trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay vòng bảng Champions League.



Nhưng chiến lược gia người Pháp, đã giúp Arsenal vượt qua vòng bảng 13 năm liên tiếp, nói: “Tôi không nghĩ rằng bóng đá Anh đang đi xuống. Chỉ vì khoảng cách đã được thu hẹp. Đức, Tây Ban Nha và Pháp đều có những đội rất mạnh. Nhưng tôi vẫn nghĩ Anh là giải mạnh nhất”.



Tuy nhiên, ông cũng cho rằng M.U sẽ “trở nên bất ổn” khi Ferguson kết thúc triều đại của mình ở Old Trafford, dù cho người thay thế ông có là ai. Ferguson, vừa kỷ niệm 26 năm tới M.U từ Aberdeen trước đó trong tháng này, sẽ tham dự lễ khánh thành bức tượng của ông ở Old Trafford ngày thứ Sáu và kỷ niệm sinh nhật 71 tuổi vào tháng tới. Tin đồn hiện đang rộ lên người thay thế ông sẽ là Pep Guardiola hoặc Jose Mourinho.



Nhưng Wenger, một kình địch của Ferguson từ khi HLV người Pháp tới Anh vào năm 1996, cho rằng M.U sẽ không thể tìm được người thay thế cho chiến lược gia đã mang về Old Trafford 12 danh hiệu Premier League và 2 Champions League.

“Tôi không nhớ có ai ở đẳng cấp cao nhất một thời gian dài như vậy”, Wenger nói. “Tất nhiên điều đó thật tuyệt vời, bạn không thể nói hết về thành tựu đó trừ khi bạn thực sự hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng theo một cách khác, như vậy thật đáng sợ vì khi ông ấy rời CLB, dù người tới thay có giỏi tới đâu, đó vẫn là lỗ hổng lớn. CLB sẽ trở nên bất ổn ngay cả khi người tới thây rất giỏi, vì mọi thứ ở M.U xoay quanh Ferguson đã quá lâu. Ông ấy phải bất tử nếu không muốn đội bóng này đi xuống!”



Từng đụng đầu nhiều lần với Ferguson vào những năm 1990, quan hệ của Wenger và đối thủ cũ hiện đã bớt căng thẳng hơn. Wenger thừa nhận ngưỡng mộ khả năng ở lại đỉnh cao quá lâu của Ferguson.



“Sự cam kết của ông ấy luôn rất rõ ràng, không bao giờ bạn thấy ông ấy mất đi dù chỉ chút quyết tâm”, Wenger nói. “Yêu cầu cao của ông ấy với đội bóng chưa bao giờ yếu đi. Cảm xúc mà ông ấy dành cho các trận đấu cũng vậy, điều đó thật đáng khâm phục. Nếu là người khác, họ có thể nghĩ, ok, vậy là làm được nhiều lắm rồi, nên thoải mái một chút. Nhưng ông ấy không thế. Ông ấy không bao giờ nói về những gì ông ấy đã làm được trước kia, mà chỉ nghĩ về hiện tại và tương lai”.

Theo Chiêu Văn (Bongdaplus)