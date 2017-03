Wenger lại bị UEFA điều tra

HLV Arsene Wenger

Theo đơn tố cáo được gửi đi từ phía Dortmund, chủ sân BVB luôn có camera theo dõi mọi cử chỉ của HLV Arsene Wenger khi ông cũng có mặt trên sân, nhưng không phải với tư cách HLV trưởng của Arsenal do bị treo quyền chỉ đạo vì một hành vi tương tự bị phát giác trong trận play-off Champions League với Udinese tại sân Emirates. Cụ thể hơn, như tường trình của trưởng bộ phận an ninh sân BVB, ông Claus Freittell, thì chiến lược gia người Pháp đã sử dụng những cái “nháy mắt” kín đáo để ra hiệu cho các học trò: “Tôi để ý thấy ông ấy nháy mắt một cái là tín hiệu cầm bóng, nháy hai cái là tín hiệu chuyền bóng…”.



Từ Emirates, HLV Arsene Wenger phủ nhận hoàn toàn những lời cáo buộc từ phía Dortmund. Ông cũng yêu cầu đội bóng Đức phải đưa ra bằng chứng xác thực, thay vì những lời buộc tội chung chung và nếu ông vô can, Dortmund phải xin lỗi công khai. Cùng quan điểm với HLV Wenger, đại diện UEFA mặc dù tuyên bố sẽ điều tra theo đề nghị của Dortmund, song cũng tuyên bố mọi việc chỉ được tiến hành khi đội bóng Đức cung cấp đầy đủ chứng cứ.



Trong một diễn biến khác, BLĐ Arsenal cho biết sẽ cân nhắc việc mua đứt Yossi Benayoun từ Chelsea. Tiền vệ người Israel cập bến Emirates trong ngày cuối cùng của “phiên chợ” Hè theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ sân Stamford Bridge. Ngoài ra, cũng liên quan đến Pháo thủ, từ Tây Ban Nha, tiền vệ Cesc Fabregas vừa phủ nhận nguồn tin cho rằng anh đã công kích Arsenal, cho rằng đội bóng cũ giờ không còn đứng vào hàng “đại gia” Premiership và đó là nguyên nhân chính khiến anh quyết định ra đi. Như để trấn an các CĐV Arsenal, Fabregas tuyên bố có thể một ngày nào đó sẽ trở lại sân Emirates.

Theo Hồng Nhung (Bongdaplus)