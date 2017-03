Wenger quyết không từ chức ở Arsenal

Trận thua 0-2 tại Emirates hôm qua đã cắt đứt mạch toàn hòa và thắng trên sân nhà của Arsenal trước Liverpool kéo dài suốt 11 năm rưỡi qua. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Arsenal sau 10 năm liền bất bại ở trận sân nhà đầu tiên trong mùa giải Ngoại hạng Anh. Khi trọng tài Ron Atkinson cắt còi tan trận hôm qua, các CĐV Arsenal có mặt trên sân đã không ngừng la ó, phản đối thầy trò Wenger.







Wenger thất vọng, nhưng không xem thất bại trước Liverpool

là một thảm họa cho Arsenal.

Wenger thất vọng, nhưng không xem thất bại trước Liverpoollà một thảm họa cho Arsenal.



Frimpong (trái) lĩnh thẻ đỏ ngay lần đầu tiên có tên trong đội hình

xuất phát một trận đấu chính thức cùng Arsenal. Ảnh: AFP.

Frimpong (trái) lĩnh thẻ đỏ ngay lần đầu tiên có tên trong đội hìnhxuất phát một trận đấu chính thức cùng Arsenal. Ảnh: AFP.

Theo Phương Minh (VNE)



Tuy nhiên, Wenger vẫn tỏ ra mạnh mẽ khi nói rằng không vì thất bại và những tiếng la ó đó mà cảm thấy ông đang "chịu sức ép lớn hơn mọi khi". HLV này cũng khẳng định ông sẽ chiến đấu đến cùng, chứ không bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn: "Tôi sẽ không đời nào ra đi. Ở đây chỉ có một khả năng duy nhất, đó là tôi sẽ cố gắng hết sức để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho Arsenal".Wenger không xem trận thua Liverpool hôm qua như một thảm họa: "Mọi người hay có thói quen tự đặt mình vào cái thế mà mỗi thất bại là một nỗi hỗ thẹn, thậm chí như một thảm họa động đất. Arsenal đương nhiên thất vọng khi thua trận, nhưng đội mới chỉ ở giai đoạn đầu mùa giải".Mức độ chỉ trích hướng về Wenger đang leo thang đáng kể. Ông bị cho là sai lầm khi cố giữ Fabregas đến cuối mùa hè để rồi vẫn phải chứng kiến anh này ra đi, trong khi đội bóng không có các phương án thay thế tương xứng. Trận thua Liverpool hôm qua cho thấy những gương mặt trẻ mà Wenger tin tưởng như Jenkinson, Miquel, Ramsey, Frimpong vẫn còn rất non nớt và chắc chắn không thể ngày một ngày trở thành những trụ cột, gánh vác trọng trách giúp Arsenal duy trì chỗ đứng trong nhóm 4 CLB mạnh nhất giải Ngoại hạng.Điển hình cho sự non nớt đó là tình huống Frimpong vào bóng thô bạo với Lucas rồi bị phạt thẻ đỏ gián tiếp ở phút 70, khiến Arsenal chỉ còn 10 người và dần sụp đổ ở cuối trận. Chiếc thẻ đỏ này còn đẩy Arsenal vào một cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở tuyến giữa khi làm khách trên sân Old Trafford của nhà ĐKVĐ MU vòng tới. Wilshere, Diaby đang chấn thương, trong khi Alex Song phải thụ án treo giò ba trận và chỉ có thể trở lại từ vòng năm.Tuy nhiên, Wenger lại nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh tích cực khi cho rằng chiếc thẻ đỏ là bài học cho Frimpong: "Kết quả trận đấu rõ ràng là một cục đắng cho chúng tôi và việc đội mất người chính là bước ngoặt làm thay đổi cục diện. Frimpong là nạn nhân từ chính sự non nớt kinh nghiệm của cậu ấy. Frimpong đáng bị lĩnh thẻ vàng thứ hai và lẽ ra không nên thực hiện những cú vào bóng thô bạo như thế".