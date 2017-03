Wenger: Thành công Mourinho có được là may mắn

Wenger không ưa gì Mourinho. (Nguồn: Daily Mail)

Với việc đưa Inter Milan giành cú ăn ba lịch sử, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được đánh giá rất cao trong mùa giải qua và được xét vào một trong những huấn luyện viên tài ba nhất khi thành công cùng với ba câu lạc bộ khác nhau.



Tuy nhiên trái với đánh giá của mọi người, huấn luyện viên của Arsenal là Arsene Wenger lại cho rằng những gì mà Mourinho có được cùng với Inter Milan, đặc biệt là chức vô địch Champions League ở mùa giải trước chỉ là do may mắn mà có.



Chiến lược gia người Pháp cho rằng, Inter đã hưởng lợi rất nhiều từ các trọng tài, ông nói: "Trong mùa giải trước, Bayern và Inter đều không xứng đáng có mặt trong trận chung kết Champions League nếu như các vị trọng tài bắt những trận đấu của họ có những quyết định chính xác hơn."



"Không ai có thể phủ nhận chiến thắng của Inter trước Bayern Munich là không xứng đáng, song Inter và Mourinho chắc chắn sẽ không có được điều đó nếu như không nhờ đến sự may mắn," huấn luyện viên Wenger nhấn mạnh./.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)