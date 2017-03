Wenger tranh giành Pepe Reina với Sir Alex

Thủ môn Pepe Reina



Theo Xuân Hà (Bóng đá số)



Manuel Almunia sắp chia tay Emirates. Lukasz Fabianski chưa chiếm được trọn niềm tin của Arsene Wenger. Wojciech Szczesny còn quá trẻ và non kinh nghiệm để đứng ở vị trí số 1 trong khung gỗ của Pháo thủ.Vì thế mà HLV Wenger đang ráo riết tìm kiếm một thủ môn đủ tài năng và kinh nghiệm bắt chính cho Arsenal.Pepe Reina, thủ môn số 1 của Liverpool, được cho là lựa chọn hàng đầu của Arsene Wenger.Tuy nhiên Giáo sư sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với HLV Alex Ferguson trong thương vụ này.Như đã biết hiện M.U cũng đang ráo riết săn lùng 1 thủ môn, nhằm thay cho Edwin van der Sar, người sẽ chia tay Old Trafford sau khi mùa giải 2010/11 kết thúc.Pepe Reina cũng là một trong những mục tiêu số 1 mà Sir Alex Ferguson hướng đến.Pepe Reina vừa kí hợp đồng có thời hạn 6 năm với Liverpool vào tháng Tư năm ngoái, với điều khoản phá vỡ hợp đồng rơi vào khoảng 20 triệu bảng.Và theo Daily Mail, cả Arsene Wenger và Alex Ferguson đều sẵn sàng tung ra khoản tiền khá lớn này để sở hữu thủ thành người Tây Ban Nha.Vướng mắc lớn nhất trong thương vụ này nằm ở phía Liverpool.Trong những tuyên bố của mình, The Kop khẳng định sẽ không bán Pepe Reina bằng bất cứ giá nào.