Wesley Sneijder bị trầm cảm vì không thể đến Man Utd?

Wesley Sneijder đang rất buồn bã và chán nản khi Manchester United quyết định không tiếp tục theo đuổi thương vụ chiêu mộ tiền vệ này. Trong suốt mùa Hè vừa rồi, trên khắp các mặt báo đều đưa tin về thương vụ chuyển nhượng Sneijder từ Inter tới Old Trafford. Giới thạo tin còn quả quyết rằng Quỷ đỏ thành Manchester đã có liên hệ với CLB của Serie A, thậm chí là đạt được thỏa thuận mua Sneijder với giá 35 triệu bảng. Trái tim Sneijder cũng muốn chuyển tới sân Old Trafford. Tiền vệ này đã lên tiếng xác nhận việc đàm phán không chính thức cùng Man Utd. Nhưng yêu sách về lương của cầu thủ người Hà Lan vượt quá khả năng chi trả của Manchester United. Theo đó, việc tiền vệ người Hà Lan cương quyết không chịu nhượng bộ khi tham gia đàm phán lương với Quỷ đỏ đã khiến HLV Alex Ferguson tức giận và tuyên bố dừng việc hỏi mua Sneijder. Tâm trạng Wesley Sneijder đang rất không tốt khi viễn cảnh tới chơi cho nhà đương kim vô địch Premier League sụp đổ. Chính bởi vậy, dù vẫn nhận được sự quan tâm của Manchester City nhưng tiền vệ người Hà Lan đã tỏ ra hờ hững với việc đầu quân cho đội chủ sân Etihad, theo tờ Gazzetta dello Sport đưa tin. Với Man Utd, sau khi dừng việc chiêu mộ Sneijder, HLV Alex Ferugson đang chuyển hướng đến tiền vệ trẻ Goetze của Borussia Dortmund (Đức). Nếu không thể chiêu mộ thêm cái tên nào trám vào vị trí Scholes để lại, chiến lược gia người Scotland tiết lộ ông sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ Paul Pogba phát triển sự nghiệp tại sân Old Trafford. Theo Kinh Vân (Bongdaso)