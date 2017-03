Wilfried Zaha đã rất gần M.U: Đặt cược sự nghiệp ở Old Trafford

Welbeck và Nani có thể phải ra đi bởi sự xuất hiện của Zaha (bìa trái)

Rộng đường tới Old Trafford

Trước đây, HLV Alex Ferguson từng tuyên bố sẽ không mua bất cứ cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Thế nhưng, trước nguy cơ bị các đối thủ nẫng mất Wilfried Zaha, nhà cầm quân lão làng này phải ra tay hành động.



Từ đầu tuần qua, Man United đã đẩy mạnh quá trình thương lượng với Crystal Palace về Zaha. Đến thời điểm này, mọi thứ đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng vượt qua Arsenal, Chelsea… để giờ đây coi như độc quyền mua Zaha.



Theo giới truyền thông Anh, Zaha sẽ đầu quân cho Man United với giá 12 triệu bảng. Nhưng anh chỉ chính thức khoác lên mình màu áo đỏ từ mùa sau. Sau khi ký kết hợp đồng, Man United sẽ cho Crystal Palace được mượn tài năng trẻ này tới cuối mùa giải.



Tương lai nào cho Zaha tại M.U?

Zaha là ai mà khiến Man United phải hành động gấp rút đến thế? Tên tuổi cầu thủ này chỉ mới nổi lên hơn 1 năm nay và mới được gọi vào ĐT Anh. Trưởng thành từ lò đào tạo Crystal Palace, dù mới 20 tuổi nhưng Zaha đã nổi bật nhờ những pha đi bóng tốc độ và lắt léo, chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền đạo.

Tuy nhiên, xét trên các con số thống kê, những gì mà Zaha thể hiện lại không mấy ấn tượng: chỉ ghi được 12 bàn trong 108 trận cho Crystal Palace. Năng lực của Zaha chỉ mới ở dạng tiềm năng. Việc Man United để Zaha ở lại Crystal Palace tới cuối mùa cho thấy HLV Alex Ferguson coi anh như sự đầu tư cho tương lai.



Song vấn đề là không phải hạt giống nào cũng nảy mầm và phát triển tốt ở Old Trafford. Những năm gần đây, HLV Alex Ferguson chiêu mộ khá nhiều tài năng trẻ nhưng chỉ số ít vươn mình lên được đội hình chính và khẳng định được tài năng. Rất nhiều cái tên được kỳ vọng một thời như Mame Biram Diouf, Bebe, Fabio da Silva, Macheda, Gibson… dần rơi vào quên lãng khi không thể lớn nổi trong một tập thể đầy rẫy ngôi sao.



Có những lúc, Old Trafford bị coi là lò xay tài năng, bởi hầu hết những cầu thủ dưới 21 tuổi đến đây đều phải đá ở đội trẻ, cùng lắm là xuất hiện một vài trận từ băng ghế dự bị rồi bị mang cho CLB khác mượn. Thậm chí, đến những tài năng như Nani, Anderson, Welbeck, Fletcher… tưởng như sẽ thành “sao lớn” nhưng bao lâu rồi vẫn giẫm chân tại chỗ.



Zaha đã ở rất gần Old Trafford, đồng nghĩa với việc Nani và có thể cả Welbeck phải ra đi. Đấy thực sự là một nước cờ mạo hiểm của Man United. Nhưng mạo hiểm hơn với Zaha khi tài năng trẻ này dường như sẵn sàng đánh cược sự nghiệp ở Old Trafford…



WILFRIED ZAHA

Tên đầy đủ: Dazet Wilfried Armel Zaha

Ngày sinh: 10/11/1992

Nơi sinh: Abidjan, Bờ Biển Ngà

Vị trí: Tiền vệ cánh/Tiền đạo

Sự nghiệp thi đấu: Chơi 108 trận, ghi 12 bàn thắng cho Crystal Palace. 2 lần khoác áo U12 Anh, 5 trận chơi cho U21 Anh, 1 lần khoác áo ĐT Anh.

Theo Minh Tâm (Bongdaplus)