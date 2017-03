“Wilshere là thủ quân tuyển Anh trong tương lai”

Tiền vệ Jack Wilshere. (Nguồn: Getty Images)

Terry từng là đội trưởng đội tuyển Anh. Sau đó do dính đến bê bối tình ái với bạn gái của đồng đội Wayne Bridge, anh đã bị Capello cách chức và chuyển giao vai trò đó cho Ferdinand. Tuy nhiên do Ferdinand thường xuyên phải vắng mặt do chấn thương, nên Gerrard thường xuyên được đảm nhận vai trò quan trọng này.



Nhưng đối với chiến lược gia người Italy người để lại ấn tượng trong mắt ông lại là tiền vệ trẻ của Arsenal Jack Wilshere. Ông cho biết: "Jack Wilshere sẽ trở thành đội trưởng tuyển Anh trong một ngày gần đây. Cậu ấy có phẩm chất của một người lãnh đạo. Tôi đã chứng kiến cách cậu ấy nói chuyện với trọng tài cũng như với các đồng đội trong trận đấu với tuyển Đan Mạch. Thật khó để tìm thấy một người trẻ mà có nhân cách lớn như cậu ấy"./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)