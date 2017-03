Wolfsburg- Man Utd: Lốc nổi Volkswagen

Một cuộc chiến sống còn, một canh bạc quan trọng nhất trong lịch sử Wolfsburg, và một lời phán quyết mong manh giữa vinh quang và sự tiếc nuối!

Wolfsburg đã chơi quá hay trong lần đầu tiên tham dự Champions League, nhưng một chút sai lầm đã khiến họ đã tự đưa mình vào thế khó. Chỉ cần 1 điểm trong chuyến làm khách tại Moscow ở lượt đấu thứ 5 là Wolfsburg sẽ nắm chắc suất đi tiếp, nhưng thất bại 1-2 khi đã dẫn trước khiến Wolfsburg buộc phải tìm kiếm 3 điểm trong cuộc tiếp đón “gã khổng lồ” M.U. Tuy nhiên, may mắn vẫn thuộc về Wolfsburg bởi họ vẫn còn quyền tự quyết trước một đối thủ hùng mạnh nhưng đang dính vào cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng.





Thất bại tối mặt ngay tại Old Trafford trước Besiktas chẳng khác gì cái tát vào niềm kiêu hãnh của M.U. Họ sẽ buộc phải kiếm ít nhất 1 điểm tại Wolfsburg để bảo đảm vị trí đầu bảng. Nhưng hoàn cảnh hiện tại dường như không cho phép M.U nghĩ tới cuộc hành xác với một đối thủ đang chơi canh bạc “được ăn cả, ngã về không”. Hàng loạt trụ cột ở hàng phòng ngự chấn thương, đội hình tả tơi, chắp vá tới mức không có chỗ nào lành lặn buộc Sir Alex phải tính toán cho chặng đường sắp tới. Neville, O’Shea, Ferdinand, Evans, van der Sar đều vắng mặt, khiến Sir Alex phải lắp ghép một đội hình kỳ lạ chưa từng thấy. Carrick đá cặp trung vệ với Vidic, Fletcher thế chỗ Neville. Rooney sẽ được cho nghỉ và cặp tiền đạo sẽ là Berbatov - Owen. Cộng thêm những cầu thủ trẻ sẽ được xuất trận như Welbeck, Gibson… M.U sẽ thực sự lạ lẫm.

Wolfsburg có lý do để tự tin vào cuộc chiến với “Man Utd B”, bởi ở trận lượt đi họ đã làm điêu đứng Old Trafford với đầy đủ những hảo thủ trong đội hình. Lối chơi áp sát, mạnh mẽ về thể lực, cộng với khả năng cầm bóng của Misimovic, Grafite, Dzeko đã phát huy hiệu quả không ngờ. Đó là lý do khiến HLV Armin Veh giữ gần như nguyên vẹn đội hình đã từng đối mặt với M.U tại Old Trafford để chuẩn bị cho trận đấu này. Niềm hy vọng lớn nhất của Wolfsburg vẫn sẽ là Misimovic, người vẫn chơi nổi bật ở hàng tiền vệ. Khi M.U chỉ có một hàng tiền vệ chắp vá, một hàng hậu vệ kệch cỡm, Misimovic đang có cơ hội thể hiện bản năng tàn sát của một “số 10” đích thực. Bên cạnh đó, M.U cần phải chú ý tới Dzeko, người mà chính họ đang thèm muốn. Dù tỏ ra kém duyên trong thời gian qua, nhưng Dzeko vẫn là mối hiểm họa thường trực trước mọi hàng thủ.

Wolfsburg chưa đạt đến đẳng cấp của M.U. Nhưng ở thời điểm này họ chiến đấu không chỉ vì đẳng cấp mà bằng khát khao, tham vọng và ý chí của ĐKVĐ Bundesliga. M.U đã không thể ngờ họ suýt thất bại ở lượt đi, và họ cũng sẽ chẳng tưởng tượng được sức nóng, những hiểm họa đang chờ đón mình ở “hang Sói”!

Đội hình dự kiến

Wolfsburg:Benaglio, Riether, Ricardo Costa, Barzagli, Johnson, Josue, Hasebe, Gentner, Misimovic, Grafite, Dzeko.

ManUtd:Kuszczak, D.Fletcher, Carrick, Vidic, Evra, Valencia, Gibson, Anderson, Welbeck, Berbatov, Owen.

Dự đoán: Wolfsburg thang 2-1





(Theo báo Bóng Đá)