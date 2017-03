Wolfsburg - MU: Khi MU bị dồn đến chân tường

So với bảng A đã có Real Madrid, Paris St Germain đoạt vé, bảng C là Benfica, Atletico Madrid và bảng D với Juventus cùng Man. City thì bảng B vẫn phải chờ vòng đấu cuối. Bảng này với hai trận chót Wolfsburg - MU và PSV - CSKA có tính chất quyết định trong đó trên lý thuyết PSV có lợi thế nhất khi trên sân nhà tiếp CSKA đã tắt hy vọng. Riêng Wolfsburg trên sân nhà chỉ cần hòa MU là vào vòng knock out so với MU buộc phải thắng Wolfsburg trên sân đội này bằng bất cứ giá nào!

Việc đấy hoàn toàn không dễ dàng với MU với hàng tiền đạo quá “cùn” dù sở hữu nhiều chân sút có hạng. Nên nhớ ngoài ưu thế được khán giả nhà cổ vũ, Wolfsburg có sở trường chơi phòng ngự phản công rất nguy hiểm đúng như biệt danh “sói xanh” dành cho họ.

Mata - người ghi hai bàn trong trận lượt đi gặp Wolfsburg liệu có cải thiện được hàng công của MU. Ảnh: GETTY IMAGES

Wolfsburg có một hàng thủ rất khó chịu với hai trận thắng sân nhà đều giữ trắng lưới. Đại diện Đức này có lối chơi tra tấn hàng công đối phương đến nản lòng rồi bất ngờ lấy đấy làm bàn đạp cho những đòn phản kích tốc độ và sắc như dao, đặc biệt từ hai cánh với tiền vệ nhạc trưởng Schurrle (từng thi đấu cho Chelsea) vốn quá rành về MU.

Wolfsburg còn có bốn cầu thủ Brazil nổi bật, trong đó là Gustavo, Dante và các tuyển thủ Đức, Hà Lan như Kruse, Draxler, Bendtner, Bas Dotst.

Chắc chắn là với trận then chốt buộc tối thiểu phải hòa, HLV Dieter Hackinh sẽ có sự chăm sóc đặc biệt đối với tiền vệ Mata - người đã ghi cả hai bàn trong trận lượt đi.

Với MU, vấn đề lớn nhất bây giờ lại nằm ở hàng công mà ông Van Gaal dù xào bài đủ mọi kiểu vẫn không khắc phục được khả năng ghi bàn đang đeo nặng như chì trên các đôi chân của hàng công đắt giá. Điều mà ông Van Gaal đang muốn khắc phục bằng việc mua thêm tiền đạo vào kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng nhiều người lo lắng khi có “hàng mới” thì MU cũng chấm dứt cuộc phiêu lưu ở Champions League.

Sau chuỗi năm trận gần đây ở Premier League, MU đều bị cầm chân 0-0 (tính từ đầu năm đến giờ có đến tám trận hòa 0-0) và điều này nếu tái diễn thì MU sẽ trở thành khán giả ở Champions League thật ê mặt.

Thật đáng ngạc nhiên ông Van Gaal từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan tạo nên làn sóng màu da cam lừng danh với lối chơi tổng lực hiện đại hóa nhưng giờ ở MU thì ông lại theo triết lý không thua và nhiều lúc cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trong việc tìm vào lưới đối phương. Cũng vì thế mà cổ động viên MU đã phản ứng trận nào cũng kêu gào “tấn công, tấn công!” nhưng việc duy trì ở tốp 4 cách đội dẫn đầu chỉ 3 điểm khiến ông Van Gaal vẫn tự tin nói rằng triết lý của ông đã thành công bởi MU vẫn trong tốp đầu (!?).

Trận này MU vắng tiền đạo đội trưởng Rooney (chấn thương) trong khi chủ nhà Wolfsburg thì vừa để thua Dortmund 1-2 rớt xuống thứ năm.

Mọi người hy vọng khi MU bị dồn chân tường thì bản năng sát thủ của nhiều cầu thủ còn sót lại thời Sir Ferguson sẽ trỗi dậy để làm thức tỉnh triết lý không thua của Van Gaal. Thậm chí cũng có ý kiến cho rằng cứ để MU bị loại khỏi Champions League để Van Gaal từ bỏ lối đá không thua.

Cùng lúc còn diễn ra sáu trận nữa với Real Madrid - Malmo, Paris St Germain - Shakhtar Donetsk (bảng A); Benfia - Atletico Madrid, Galatasaray - Astana (bảng C); Sevilla - Juventus, Man. City - Moenchengladbach (bảng D).