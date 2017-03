Xăm cả sân Old Trafford trên lưng

Anh Gary với hình xăm độc đáo trên lưng. Ảnh: The Sun.



Người đàn ông 44 tuổi bán đồ điện chịu đau 6 giờ đồng hồ và trải qua hai công đoạn để có được hình xăm lớn và độc đáo. Hình ảnh cả sân Old Trafford cùng ba chiếc Cup Champions League, Ngoại hạng Anh và FA Cup chiếm toàn bộ tấm lưng của anh. Phía bên trên gáy là dòng chữ lớn "Theatre of Dreams" (Nhà hát của những giấc mơ), biệt danh của sân Old Trafford.



"Mọi người nghĩ rằng tôi bị điên nhưng tôi chỉ thể hiện sự hâm mộ CLB. Manchester United là đội bóng vĩ đại và tôi muốn chỉ cho mọi người thấy tình yêu của mình. 1999 là năm lịch sử, còn có cách nào khác ghi nhớ sự kiện này tốt hơn việc biến lưng của tôi thành nơi thờ không?", anh Gary chia sẻ.





Fan cuồng nhiệt này vẫn còn để lại khoảng trống cho hình xăm tiếp theo. Ảnh: The Sun. Fan cuồng nhiệt này vẫn còn để lại khoảng trống cho hình xăm tiếp theo. Ảnh: The Sun.

Theo The Sun, fan cuồng nhiệt này vẫn còn để lại một khoảng trống nhỏ dành cho hình xăm tiếp theo. Gary tiết lộ, anh sẽ bổ sung khi nào MU giành được 4 chức vô địch hoặc sẽ xăm khuôn mặt HLV Alex Ferguson lên đó khi nhà cầm quân này nghỉ hưu.



Đang sống tại Cape Town, Nam Phi, người đàn ông 44 tuổi không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của Quỷ đỏ trên vô tuyến. Anh từng một lần tới sân Old Trafford cổ vũ đội bóng yêu quý. Gary rất háo hức mong đợi các ngôi sao MU tới quê hương mình thi đấu trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2010, diễn ra vào tháng 6 tới.



"Tôi không nói rằng mình bị ám ảnh nhưng tôi khác những CĐV khác và chỉ muốn thể hiện sự hâm mộ theo cách hay nhất mình có thể. Tất cả mọi người tại Nam Phi đều thích các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh và họ nóng lòng chờ xem những màn trình diễn kỹ thuật của các cầu thủ. Tôi đang tiết kiệm tiền để tới Anh và vào thăm sân Old Trafford một lần nữa", anh Gary rất tự hào với tình yêu trái bóng tròn theo cách riêng của mình.

