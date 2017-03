Paco Gento hiện giữ kỷ lục là cầu thủ đoạt nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử bóng đá TBN. Cựu tiền vệ Real Madrid sở hữu tổng cộng 22 danh hiệu tại mọi giải đấu chính thức, từ cấp CLB cho đến ĐTQG. 18 năm khoác áo Real Madrid (1953-1071) đã dựng lên một tượng đài Paco Gento lừng lững ở TBN.



Nhưng tượng đài đó sắp bị đánh sập bởi một biểu tượng đương đại của bóng đá xứ đấu Bò. Không ai khác ngoài Xavi. Tiền vệ 31 tuổi này vừa sưu tập thêm chức vô địch thứ 21 trong sự nghiệp của mình sau khi đăng quang tại FIFA Club World Cup 2011. Xavi còn thiếu 1 danh hiệu nữa để san bằng kỷ lục của Gento, hay 2 danh hiệu nữa để trở thành “độc tôn thiên hạ”. Chỉ là vấn đề thời gian vì Barca hiện tại chạm đâu đều biến thành vàng. Thậm chí ngay cuối mùa này Xavi có thể vượt qua Paco Gento. Cũng giống như Barcelona đang chèn ép Real Madrid của Mourinho vậy.

Thực ra, nếu chỉ tính những giải đấu mà Paco Gento tham dự thì ông mới có 21 chức vô địch. Chức vô địch thứ 22 của huyền thoại sinh năm 1933 này là EURO 1964, giải đấu mà Gento vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, LĐBĐ TBN vẫn ghi danh Gento vào đội hình ĐT TBN vô địch EURO 1964 vì công lao của ông ở giai đoạn vòng loại. Tại giai đoạn hai vòng loại EURO 1964, TBN đã để Bắc Ireland cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi. Trong trận lượt về trên sân khách, các cầu thủ TBN đã có một trận đấu khó khăn trước khi Paco Gento tỏa sáng ghi bàn duy nhất vào phút 66. Chiến thắng 1-0 quý giá giúp TBN lọt vào vòng tiếp theo rồi đánh bại Ireland để giành quyền đến VCK EURO 1964. Tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà, TBN xuất sắc giành chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Chiến công hiển hách này có một phần không nhỏ của Gento. Vì thế nên mặc dù không tham dự VCK, ông vẫn được ghi danh.



Nhắc lại điều này không phải để phủ nhận tầm vóc của Paco Gento. Nhưng có một điều rõ ràng là tầm ảnh hưởng của Gento với ĐT TBN chưa thể so với Xavi. Nếu như Gento mới chỉ có một chức vô địch EURO “danh dự” thì Xavi đã góp công đầu vào 2 lần đăng quang tại EURO 2008 và World Cup 2010. Tài năng của Xavi thì không phải bàn cãi. Nhưng điều khiến người ta nể phục anh hơn là tư chất thủ lĩnh, phong thái điềm tĩnh dù là ở ĐT TBN hay Barcelona. “Xavi được sinh ra để làm ông chủ ở giữa sân”, đó là nhận xét của chính HLV Mourinho, người đã không thể tìm ra cách khuất phục lối đá tiqui-taca của Barca do nhạc trưởng Xavi dẫn dắt.



Những nhà thống kê sẽ phải đếm ngược chờ ngày Xavi vượt qua Paco Gento. Nhưng có lẽ trong lòng NHM bóng đá TBN, Xavi từ lâu đã là tượng đài số một.



Bộ sưu tập thành tích của Xavi (21 chức vô địch):

- 6 lần vô địch La Liga (1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11)

- 1 lần vô địch Cúp nhà Vua (2008/09)

- 5 lần đoạt Siêu cúp TBN (2005, 2006, 2009, 2010, 2011)

- 3 lần vô địch Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11)

- 2 lần đoạt Siêu cúp châu Âu (2009, 2011)

- 2 lần vô địch FIFA Club World Cup (2009, 2011)

- 1 lần vô địch World Cup (2010)

- 1 lần vô địch EURO (2008)



Các danh hiệu cá nhân đáng chú ý của Xavi:

- Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2005

- Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008

- Tiền vệ kiến thiết hay nhất thế giới trong ba năm liên tiếp 2008, 2009, 2010 do Liên đoàn thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu chọn.

- Tiền vệ xuất sắc nhất Champions League 2008/09

- Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga 2009 và 2011

- Quả bóng Đồng FIFA Club World Cup 2009

- Quả bóng Bạc FIFA Cub World Cup 2011

- Lọt vào đội hình tiêu biểu FIFA 3 năm liên tiếp 2008, 2009, 2010



Bộ sưu tập thành tích của Gento (22 chức vô địch):

- 12 lần vô địch La Liga (1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/89)

- 2 lần vô địch Cúp nhà Vua (1961/62, 1969/70)

- 6 lần vô địch Cúp C1 (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1968/59, 1959/60, 1965/66)

- 1 lần vô địch Cúp Liên lục địa (1960)

- 1 lần vô địch EURO (1964)

Theo Việt Hà (Bongdaplus)