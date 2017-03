Xavi, Pirlo, Drogba có tên trong top 10 ứng viên "Bàn chân vàng"

Danh sách 10 ứng viên - Ảnh: Getty

Ra đời kể từ năm 2003 đến nay, danh hiệu “Bàn chân Vàng” là phần thưởng cao quý dành cho cầu thủ xuất sắc của mỗi mùa giải trên 29 tuổi và mỗi cầu thủ sẽ chỉ có vinh dự chiến thắng một lần trong đời. Giải thưởng này được sự bảo trợ tối cao của HSH (His Serene Highness) Hoàng tử Albert II của Công quốc Moncaco và cơ quan “Monaco Tourist and Convention Authority’s Convention Bureau”. Người chiến thắng ngoài việc được trao giải thưởng là Bàn chân Vàng thì sẽ có nghi thức in dấu chân của mình lên đại lộ “The Champions Promenade”, một “Đại lộ danh vọng” của làng bóng đá ở Công quốc Monaco.

10 ứng cử viên cho “Bàn chân Vàng 2012” bao gồm: Gianluigi Buffon (Italy), Iker Casillas (Spain), Didier Drogba (Ivory Coast), Zlatan Ibrahimovic(Sweden), Ricardo Kaká (Brazil), Andrea Pirlo (Italy), Carles Puyol (Spain), Raúl González Blanco (Spain), Clarence Seedorf (Netherlands) và Xavi Hernández (Spain).

10 ứng cử viên trên được một hội đồng gồm 52 nhà báo uy tín trên khắp thế giới và cơ quan World Champions Club (WCC) đứng ra lựa chọn. Người chiến thắng sẽ do chính người hâm mộ bình chọn thông qua cổng thông tin http://votenow.goldenfoot.com/. Thời gian bình chọn kể từ ngày công bố danh sách ứng cử viên cho đến 12h (giờ Monte Carlo) ngày 12 tháng 10 năm 2012. Buổi lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại Monte Carlo và Hoàng tử Albert II sẽ đích thân trao giải cho người chiến thắng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Website của Golden Foot Award, chủ nhân của phần thưởng này vào năm 2011 – Ryan Giggs tiết lộ rằng anh đã bầu chọn cho tiền vệ Xavi Hernandez của Barcelona (TBN) và anh tin rằng Xavi là người xứng đáng giành danh hiệu này nhất.

Một số lưu ý cho các độc giả khi tiến hành bầu chọn: Sau khi đã truy cập vào đường Link http://votenow.goldenfoot.com/ và “Vote” cho cầu thủ mình lựa chọn, các bạn tiếp tục làm theo hướng dẫn với 1 trong 2 lựa chọn cách xác nhận là thông qua tài khoản trên các trang mạng xã hội hoặc không thông qua hình thức này. Dù chọn hình thức nào, thao tác cuối cùng vẫn phải là điền đầy đủ thông tin cá nhân để “Submit”, từ tên họ, ngày tháng năm sinh, quốc tịch và nhất là mã quốc gia – mã vùng – số điện thoại cá nhân, cùng một số thông tin bên lề liên quan đến sở thích bóng đá khác.

Theo Cự Giải (TT&VH Online / Goldenfoot.com)