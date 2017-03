Xót xa cảnh nhà cái hoàn tiền NHM đặt cửa M.U vô địch

NHM M.U được hoàn lại toàn bộ tiền cá cược



Sau khi chứng kiến phong độ tụt dốc không phanh của M.U, hãng cá cược Betfred đã quyết định hoàn lại toàn bộ số tiền lên tới 200.000 bảng cho những ai trót đặt cửa M.U vô địch ở mùa giải năm nay."Bất kỳ ai đặt cược cho việc M.U bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải năm nay có thể đến bất cứ đại lý nào, đưa phiếu và tôi sẽ hoàn trả lại từng đồng xu", ông Fred Done, chủ sở hữu hãng cá cược Betfred phát biểu trên Manchester Evening News."Một trong những lý do tôi làm điều này và có lẽ trở thành hãng cược đầu tiên từng làm như thế, bởi vì cách CĐV vẫn còn hát cổ vũ đội bóng mặc dù họ đang thua 0-3 trước Liverpool. Tôi không thể tin được nữa, CĐV xứng đáng nhận được 1 đội bóng tốt hơn thế so với những gì David Moyes đang làm".Nhiều người cho rằng, đây chỉ là một chiêu PR của Betfred. Tuy vậy, ít ai biết rằng, Fred Done là một fan “bự” của nửa đỏ thành Manchester, nên cũng như bao CĐV nhiệt thành khác, ông chủ hãng cá cược cũng tỏ ra chán nản trước phong độ đi xuống của đội bóng con cưng.Sau 29 vòng đấu, M.U của David Moyes hiện đang đứng thứ 7 trên BXH với 48 điểm, kém đội đứng đầu bảng là Chelsea tới 18 điểm, nhưng đá ít hơn một trận. Với cách biệt quá lớn về mặt điểm số như vậy, M.U gần như không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League.