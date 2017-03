XSKT Cần Thơ - Đồng Nai: Hai thái cực của trận ‘chung kết ngược’

XSKT Cần Thơ yếu từ đầu giải và thực tế đã được nêu tên ứng viên rớt hạng từ đầu mùa. Thực tế là Cần Thơ sau khi thắng trận play off với HV An Giang và lấy vé thông hành lên hạng thì đội bóng này cũng chẳng đầu tư nhiều ngoại trừ những cuộc thay tướng rầm rộ rồi lại bất đồng và ra đi. Hình ảnh Cần Thơ mùa này cũng chẳng khác gì Kiên Giang và An Giang lên hạng rồi gồng gánh để tìm lối trụ hạng mùa nào hay mùa nấy.

Với Đồng Nai, lẽ ra HLV Trần Bình Sự cũng chẳng phải khốn khó như thế nếu cuối mùa trước sáu học trò ông không dính vào vụ kiếm thêm với giới cá cược khi đã đủ điểm trụ hạng. Hệ lụy là mùa này Đồng Nai cứ phải ngụp lặn ở khu vực đèn đỏ. May mà đội còn HLV Trần Bình Sự là người giỏi liệu cơm gắp mắm và biết đá nhiều kiểu để tồn tại với bóng đá Việt Nam.

Đồng Nai đủ lực để vào sào huyệt đối thủ lấy trọn 3 điểm từ chủ nhà Cần Thơ. Ảnh: XUÂN HUY

Mục tiêu của Đồng Nai là phải nhìn Cần Thơ và cả HA Gia Lai mà đá. Lượt đi trên sân nhà Đồng Nai đã thắng Cần Thơ 1-0 và lượt về thầy trò HLV Trần Bình Sự đang muốn gia tăng cách biệt ngay trên đất Tây Đô trong trận cầu với đối thủ chính.

Chắc chắn HLV Trần Bình Sự sẽ tính đến sự nôn nóng của Cần Thơ mà chơi phản công vốn là sở trường của Đồng Nai để kiếm trọn 3 điểm và “dìm hàng” đối thủ. Về thực lực thì Đồng Nai hơn ở tướng lẫn lính để có thể rời Tây Đô với 3 điểm trong tay.

Trong khi đó phía chủ nhà Cần Thơ khi bị dồn vào đường cùng đã có những đòn khích quân qua việc công bố có thêm nguồn tài trợ để thưởng và tăng chế độ cho cầu thủ ở thế “còn nước còn tát”.