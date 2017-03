Xứ Wales, Gareth Bale và 'cái bóng' từ người Anh

Vương quốc Liên hiệp Anh được tạo bởi Anh, Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales. Xứ Wales chỉ được nhắc đến là một quốc gia có lịch sử gắn liền với nước Anh lâu nhất và ở đất nước đó tồn tại hệ thống chính trị, pháp luật giống với nước Anh. Nhìn sơ qua thì đó là câu chuyện mang tầm vĩ mô nhưng ít ai biết được rằng câu chuyện bóng đá ở đất nước này cũng bị ảnh hưởng một phần ít nhiều.





Gareth Bale đang đưa xứ Wales vươn mình mạnh mẽ tại Euro lần này.

“Cây cao bóng cả” từ người Anh

Bóng đá xứ Wales chưa bao giờ được đánh giá cao và cũng chẳng có thành tích đáng kể nào trên bình diện châu Âu. Bao năm qua họ gần như nằm dưới cái bóng của người Anh. Những câu lạc bộ, những người con ưu tú nhất của xứ Wales đều chơi ở giải vô địch quốc gia của nước Anh.

Ít ai để ý rằng đất nước này cũng có một giải vô địch quốc gia của riêng mình. Ở đó giải đấu vẫn liên tục được diễn ra với sự góp mặt của 12 đội bóng. Đội bóng được coi là mạnh nhất và thống trị giải đấu trong suốt những năm qua là The New Saint chỉ sở hữu sân vận động có sức chứa là... 2.000 chỗ ngồi. Trên bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia của châu Âu, giải đấu của xứ Wales đứng thứ 51/54 giải đấu, kém xa so với Premier League của Anh.

Euro 2016 là lần đầu tiên xứ Wales xuất hiện tại một giải đấu lớn sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Hơn nửa thế kỷ với biết bao hy vọng, hơn nửa thế kỷ bóng đá Wales hoàn toàn núp sau bóng của người Anh.

Thi đấu thành công với thành tích tốt ở vòng loại Euro, xứ Wales lần đầu tiên trong lịch sử vượt mặt Anh trên bảng xếp hạng FIFA nhưng thứ hạng ấy thực ra không có nhiều ý nghĩa.

Và mặc dù để thua đáng tiếc Tam sư với tỉ số 2-1 ở vòng bảng, tuy nhiên mọi chuyện chỉ được minh chứng bằng thành tích trên sân cỏ và với kỳ tích của họ đang làm được tại Euro lần này thì đã đến lúc họ khẳng định mình đã và đang thoát khỏi cái bóng của người Anh.

Linh hồn Bale đang vươn mình thoát khỏi “cái bóng” cho chính mình

Bale của Real Mardrid và Bale của xứ Wales là hai nhân vật khác nhau. Ở Real người ta dường như luôn đợi chờ những sai lầm, những trận cầu dưới sức của anh để chỉ trích; ở xứ Wales thì khác, anh có thể chơi tệ cả trận thì niềm hy vọng của người hâm mộ dành cho anh vẫn là không đổi. Và khi mang nhiều trọng trách hơn, được chơi tự do và thể hiện nhiều hơn, anh cũng chưa bao giờ khiến người hâm mộ nước nhà phải thất vọng.

Tại Euro lần này, Bale đang thoát khỏi chính mình lúc ở Real. Khi người hâm mộ nước nhà cần nhất thì Bale lại xuất hiện; như cái cách anh thực hiện hai cú sút phạt đẳng cấp trước Slovakia và Anh, hay cách ấn định chiến thắng 3-0 cho xứ Wales bằng một pha dứt điểm má ngoài chân trái trước ĐT Nga. Ba bàn thắng từ vòng bảng như một lời khẳng định cho sự toàn năng của Bale cũng là lời nhắn nhủ đến những người hâm mộ nước nhà hãy cứ tin tưởng, sự khác biệt có thể được anh tạo ra bất kỳ lúc nào với bất kỳ cách thức nào. Không quá khi nói rằng Gareth Bale lúc này là tất cả niềm tin và hy vọng của người xứ Wales trước cuộc chiến với người Bồ tại bán kết.

Nhiều người cho rằng Bale đã hiểu và chấp nhận tiếp tục chơi dưới "cái bóng" của người đàn anh Ronaldo tại Real. Tuy nhiên, cái cách mà Bale đã vươn lên mạnh mẽ thế nào để từ một anh chàng hậu vệ mảnh khảnh, yếu ớt trở thành một cầu thủ tấn công mạnh mẽ, hàng đầu thế giới như bây giờ thì chắc sẽ không ai nghĩ như vậy. Một con người luôn không ngừng phấn đấu và luôn mang trong mình những khát khao đỉnh cao như Bale thì không có chuyện hài lòng đứng dưới cái bóng hay kém hơn ai đó được.

Và…

Bale vẫn đang muốn chứng tỏ mình, muốn thoát ra khỏi cái bóng của Ronaldo và đưa ra một lời khẳng định rằng anh có thể chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất không thua kém bất kỳ ai. Trận bán kết với chính người Bồ của CR7 sẽ là thời điểm thích hợp nhất dành cho anh. Trận chiến đêm nay sẽ là lúc cả Gareth Bale và xứ Wales giải quyết được câu chuyện về cái bóng của chính mình và cả đất nước họ.